“El 99,9 % de los dirigentes no quiere saber nada con el SAD”

nicolás russo, ex presidente de lanús, en contra de los sad /archivo

Nicolás Russo, ex presidente de Lanús, remarcó hoy que el “99,9 por ciento de los dirigentes no quiere saber nada con las SAD”, al referirse hoy al Decreto de Necesidad Urgencia que publicó anoche el presidente Javier Milei, que, en el punto 27, habilita a los clubes de fútbol a convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas.

“Nosotros en Lanús tenemos una pertenencia muy fuerte con la institución y, por un tema ideológico, estamos totalmente en contra”, dijo Russo durante la inauguración de un complejo de canchas de fútbol y pádel en la localidad Sarandí.

“En el fútbol argentino, el 99,9 % de los dirigentes no quiere saber nada, y creo que el 99,9 de los hinchas tampoco”, argumentó el dirigente, de 64 años.

“La verdad es que me sorprendió y no encuentro lógico ver el tema del fútbol en un Decreto de Necesidad y Urgencia. Lanús es el primer club que ratificó en asamblea que no quiere ningún tipo de gerenciamiento o SAD”, continuó.

Fue un dirigente histórico de la institución, Emilio Chebel, presidente del periodo 1994-2000 y padre del actual mandatario, Luis María, el primero en oponerse a la propuesta de Mauricio Macri para que las SAD lleguen al fútbol nacional.

“El club está en un momento de transición, porque hubo un recambio importante de jugadores y está bien administrado, pero en lo deportivo hay que mejorar, ya que no tuvimos buenas campañas, y espero que los dirigentes estén abocados a los refuerzos y a la promoción de juveniles”, analizó.

El “Granate” finalizó en la última posición de la Zona B en la Copa de la Liga Profesional, y comenzará en el escalón final de la tabla de promedios para la próxima temporada, con excepción de los recién ascendidos Independiente Rivadavia, de Mendoza y Deportivo Riestra.

Aún así, clasificó a la Copa Sudamericana del próximo año gracias a la buena campaña en la Liga Profesional, donde terminó en cuarto lugar.

“Cuando esta comisión asumió, les dije que si necesitaban una mano yo estaba dispuesto, pero prefirieron manejarlo ellos y me pareció bien”, continuó el exmandatario en los periodos 2009-12 y 2015-21.

“En diciembre de 2024 hay recambio de autoridades y yo voy a volver”, concluyó, en referencia a los comentarios de Chebel (hijo), quien en las últimas horas aseguró que “es más que bienvenido a colaborar con la institución” y que mantienen una buena relación.

Durante la presidencia de “Nicola”, Lanús ganó el campeonato de Primera División, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina, en 2016, además de alcanzar el subcampeonato en la Copa Libertadores 2017 y la Sudamericana 2020.