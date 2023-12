Cecilia Milone reveló los motivos que la llevan a guardar silencio sobre su separación de Nito Artaza

Recordemos que, en diciembre empezó a circular la versión de que Cecilia Milone y Nito Artaza se habían separado. Ahora, como no podía ser de otra manera el rumor cobró fuerza y fue confirmado por el entorno de la pareja pero los protagonistas se llamaron a silencio aunque no faltaron las especulaciones que incluyeron historias de traición, infidelidad y hasta de desacuerdos económicos.

Ahora, Cecilia confesó los motivos que la llevan a no dar más detalles de su intimidad. "La verdad es que no quiero contar nada de nada. El otro día le decía a una periodista que en otro momento, capaz para pagar derecho de piso, te decían 'hay que hablar, hay que hablar'. Hoy siento que ya está, que no hay que hablar más que de mi trabajo en la obra Porteñas y en Master Tango".

Asimismo, en algún momento, se dijo que Artaza le habría puesto un bozal legal a la actriz para que no ventilara nada de la intimidad, pero al parecer, Milone calla por real convicción. "Hoy de verdad, siento que se acabó eso de que porque sos bueno con la prensa, tenés que contar una cosa o dar detalles. Yo, en lo personal, pienso que uno se debe hacer cargo de las decisiones y que si en algún momento eligió algo, fue porque la pasaba bien. Sino, es siempre echarle la culpa al otro, que me hace o me dice".

En este contexto, vale destacar que, Cecilia y Nito se habían conocido en 1999 cuando compartían el escenario en la obra “Boeing boeing” y comenzaron una historia clandestina ya que él estaba casado con Cecilia Oviedo. Con los años, él cortó el amorío y Milone explotó en los medios pero el humorista la negó. Ella, angustiada, se fue del país y se instaló en España. Entonces, recién en 2016, Artaza y Milone volvieron a encontrarse y como estaban solos, decidieron darle una oportunidad a su historia que terminó en matrimonio.