¡Chau 2023! Ardieron los muñecos en los barrios de La Plata

La tradición de la quema de muñecos para despedir el año se mantuvo vigente. Esta madrugada los momos ardieron en los distintos barrios y los vecinos armaron sus fiestas para darle la bienvenida al 2024.

Luego de un gran esfuerzo, los distintos personajes elegidos para prenderlos fuego fueron protagonistas del ritual que ya es una marca registrada de nuestra ciudad. En algunos casos, como suele ocurrir, hubo música y danza en la previa, que le ponen aún más color a estos eventos tan populares.

Con menos pirotecnia que en otras oportunidades, algo que viene decayendo con el paso del tiempo para tomar conciencia no sólo de los peligros sino también de lo que los fuertes estruendos causan tanto en niños como en animales, grandes y chicos disfrutaron de los muñecos que coparon distintos zonas platenses y que se quemaron durante las primeras horas de este lunes.

Tal como sucede cada año, dibujos animados, cómics, futbolistas y personajes de películas de todas las épocas convivieron la noche del 31 y la madrugada del 1° con figuras que hicieron referencia a hechos destacados que tuvieron lugar durante este año. Hubo temáticas para todos los gustos y los grupos se despacharon con espectaculares obras de arte.

"Piolín y Twitty", el clásico "Bob Esponja", "Stranger Things", "Larguirucho, Hijitus y Oaky" y "Wall-E" son algunos de los elegidos para despedir el 2023. Pero el fútbol tampoco se quedó afuera y en esta temática se destacó el de "Los dioses del fútbol - Messi y su traspaso al Inter Miami", que ardió en 10 y 521. Mientras que llamó la atención el referido a la música ya que levantaron las figuras de Emanuel Noir (de Ke Personaje), Duki y el DJ Fer Palacios en 38 y 22.

Otras figuras destacadas fueron las del T-Rex en 149 y 55, el "Castillo, dragón y caballeros medievales" de 137 y 52, el "Halloween" de 25 y 55, "La Monja" de 51 entre 124 y 125 y La Guardia del Dragón en Punta Lara.

Además se quemaron los clásicos que nunca faltan: "Mike Wazousky" y "Monster Inc.", "Toy Story", el "Hombre Araña", "Bart y Homero Simpson", "Peppa Pig", "Phineas y Ferb", "Los pinguinos de Madagascar", "Super Mario MDT", "Among Us" y "Hulk", entre otros.