Embarazadas rusas en Ezeiza: dejaron entrar a 4 de las 6 mujeres retenidas

En Ezeiza ya son seis las mujeres rusas embarazadas retenidas por “turismo falso”. Desde la Dirección de Migraciones detallaron que no están detenidas, sino que son libres pero no pueden ingresar al país por su situación irregular.

Lo que se estableció desde la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata es que se les otorgue un permiso provisorio. “Los criterios de Migraciones (para impedir la entrada) eran que son mujeres que están embarazadas y sin un hombre. Se tomó el criterio de discriminación por ser mujer y criterios de violencia de género”, contó Christian Rubilar, abogado de tres de las seis mujeres afectadas.

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, destacó: “Están inadmitidas. Son tres que entraron antes de ayer y en el vuelo de anoche se quedaron tres más. Son personas que vienen solas y todas están cursando entre la semana 33 y 34 de embarazo. Todas dijeron que venían a hacer turismo”.

Sin embargo, ninguna tenía datos de dónde se alojaría, dónde pasearía o dónde debían ir, por lo cual no fueron admitidas debido al protocolo. “Hay un procedimiento para la resolución de casos sobre sospechas fundadas de falsos turistas. Entonces, cuando nosotros vemos que no tienen pasaje de regreso, que no saben a dónde van a ir a hacer turismo con un embarazo de 33 semanas, empezamos a sospechar que hay otro motivo que no es el turismo y empezamos a hacer determinadas preguntas”, señaló.

“En este caso se detectó que no vienen a hacer turismo. Ellas mismas lo dijeron, vienen a tener un hijo”, agregó Carignano. Las mujeres debieron pasar la noche en el aeropuerto de Ezeiza, durmiendo en sillas o en el piso y están “a cargo de la aerolínea, en la parte de la salida de los vuelos”.

Cuentan con “control médico cada tres horas”. A su vez, se les ofreció la posibilidad de regresar a Rusia en el vuelo en el que llegaron “y no quisieron”. Cabe destacar que ninguna de las mujeres en cuestión tenía dinero para hacer turismo así como tampoco pasajes de regreso.

Christian Rubilar aseguró que son personas que escapan de la guerra ya que “en el régimen de Putin no estar de acuerdo con la guerra es suficiente para que uno vaya a la cárcel o para que a su familia la mandan a la primera línea en el frente”.

¿Vienen engañadas?

El letrado dejó entrever la posibilidad de que las pasajeras rusas lleguen engañadas a Argentina: “Les prometen cosas que no pueden cumplir”. “Las convencen de que tienen que tener a sus hijos en Argentina para obtener la ciudadanía y es un engaño, después buscan capturarlas. Vienen engañadas, poniendo en riesgo su seguridad, su vida y la de su bebé”, declaró.

Esto coincide con lo expuesto por Carignano, quien adelantó que desde hace seis meses aumentó considerablemente el ingreso de ciudadanos rusos al país, entre las que hay mayoría de mujeres embarazadas de entre 32 y 34 semanas de gestación.

El diario inglés The Guardian publicó días atrás un artículo donde se expone el “turismo de nacimientos”, con la intención de llegar a Argentina a tener a sus hijos y así conseguir la nacionalidad.

En el último año, desde que comenzó la guerra rusa contra Ucrania, ya son 2500 los ciudadanos que se trasladaron a Argentina. Para este año se estima que ese número se cuadruplique.