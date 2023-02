El kirchnerismo, entre el clamor y un lanzamiento

El kirchnerismo prepara una fuerte puesta en escena para el 24 de marzo. En poco más de un mes, el acto con el que recordará un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 promete más que la mera evocación de los días de plomo que sucedieron a aquella interrupción del orden constitucional.

En medio de la tensión que se vive en el Frente de Todos, esa movida se asume como una nueva demostración de fuerza de La Cámpora y de las distintas vertientes del oficialismo que orbitan a Cristina Kirchner. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular versiones en el sentido de que acaso ese acto pueda alumbrar alguna señal en torno de las candidaturas presidenciales del actual oficialismo.

Por lo pronto, esa movida, más allá de la sentida efeméride, emergía como el despuntar de un nuevo operativo clamor. Bajo el rótulo de “romper la proscripción que sufre Cristina”, la idea original pasaba por volver a poner en debate la posibilidad de que la Vicepresidenta revea su decisión de no ser candidata.

Apenas se conoció la sentencia del juicio por la obra pública en Santa Cruz que condenó a la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, Cristina Kirchner no sólo salió a cuestionar con severidad ese fallo, sino que además dijo que no buscará fueros y que por lo tanto su nombre no estará en ninguna boleta.

Esa sentencia no está firme y se descuenta que será apelada por la defensa de la actual titular del Senado. Por lo tanto, Cristina está en condiciones de competir si así lo resolviera.

En los últimos días, las referencias a la vice y una eventual candidatura se multiplicaron. Hasta el gobernador Axel Kicillof habló del tema y señaló que es la dirigente “que más intención de voto tiene”. Luego, abrió el paraguas y dijo que si es candidata o no dependerá de su voluntad.

Las redes sociales se poblaron en los últimos días con mensajes “Cristina 2023” y las versiones sobre el fin último del acto del 24 de marzo parecieron tomar el formato de clamor.

Pero en las últimos horas, una cumbre kirchnerista que se desarrolló en Ensenada abrió el abanico de posibilidades para ese acto. Allí se dio cita la plana mayor liderada por Máximo Kirchner, Andrés “Cuervo” Larroque y Eduardo “Wado” De Pedro. También estuvo la senadora provincial Teresa García y, obviamente, el anfitrión Mario Secco.

Según se supo, el análisis respecto de la candidatura presidencial se llevó buena parte de la cena. La contundencia del rechazo a que Alberto Fernández vaya por la reelección, también.

Si bien el hermetismo rodeó la tertulia, algunos trascendidos dejaron tela para cortar. El más fuerte: la posibilidad de que en el acto del 24 de marzo el kirchnerismo lance un nombre para la pelea presidencial. No sería otro que el de De Pedro, que desde hace rato está en la grilla de los probables. Hace algunas semanas, el ministro del Interior entró en un fuerte cortocircuito con el Presidente porque no fue invitado a un acto con Lula cuando el presidente brasileño visitó Buenos Aires.

Tras ese hecho, Fernández reconoció que no habla con De Pedro.

El dirigente de La Cámpora suena fuerte como alternativa. Y hay quienes dicen que en esa movida conmemorativa del golpe, su nombre podría ser lanzado a la carrera presidencial.