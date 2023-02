Macri juega al misterio, crece la tensión en Juntos y afloran los reclamos para que defina

El misterio al que juega Mauricio Macri respecto a si será o no precandidato presidencial del PRO está poniendo nerviosos a varios actores de la coalición opositora. Está claro que su irrupción trastocaría el escenario interno de cara a las Primarias Abiertas de agosto. Tanto dentro del partido amarillo como con los otros socios de Juntos. Así, Macri -que claramente desplegó una estrategia personal cuando intuyó que los propios querían jubilarlo antes de tiempo- logra erigirse como el gran tiempiesta de la oposición.

Miguel Pichetto, una pata peronista de Juntos que fue su compañero de fórmula cuando perdió la reelección en 2019, se reunió con Macri y después salió a meterle presión. “El PRO tiene que ordenarse fuertemente de cara al año que viene y definir el liderazgo. Esta fragmentación del PRO nos preocupa”, señaló Pichetto ante la dirigencia de su espacio, Encuentro Republicano. Fue en un evento en la sede porteña del gremio de Gastronómicos.

“LA INCERTIDUMBRE Y EL VACÍO EN POLÍTICA NO VAN”

“Macri es una figura clave, importante y estratégica, creo que tiene el liderazgo internacional y reconocimiento, pero tiene que definir qué va a hacer. La incertidumbre y el vacío en política no van”, avanzó.

Pichetto parece entender lo mismo que otros líderes cambiemistas: que el jueguito indeciso de Macri atenta contra otros liderazgos internos en el sentido de que demora sus consolidaciones. Y eso debilita, en términos más generales, a toda la alianza Juntos por el Cambio.

Según fuentes del espacio, Pichetto está convencido de que Macri debe ir por un segundo capítulo. Pero hasta que no haya definiciones, él sigue manteniendo su pre-candidatura presidencial, una forma de influir en negociaciones que están por venir.

“NO LE HACE BIEN A LA COALICIÓN”

Pero los radicales también se muestran impacientes. El diputado nacional del radicalismo Mario Negri, de excelente diálogo con Mauricio, acaba de decir que la indefinición de éste “no le hace bien a la coalición” en la que hay, según sus palabras “una inflación de candidatos”.

Para Negri lo ideal sería que Juntos presente fórmulas cruzadas en las PASO. Esto es que cada binomio tenga, por ejemplo, un actor del PRO y otro radical, en un orden a establecer. Pero para eso también debe definirse Macri.

El ex presidente, sin explicitarlo, parece acompañar la postulación de Patricia Bullrich en desmedro de Horacio Rodríguez Larreta, que por años fue su mano derecha en la Ciudad de Buenos Aires y su heredero en el puesto de alcalde.

Se supone que Macri cree que una PASO entre ellos dos sería beneficiosa para la coalición pero muchos se preguntan si, en realidad, el misterio sobre su juego y el guiño a Bullrich (como él, enrolada entre los duros de PRO) no obedece a cierta estrategia de fortalecimiento personal para negociar luego con Larreta.

Lo que parece improbable es que haya una PASO entre Larreta, Macri y Bullrich, más allá de que la ex ministra de Seguridad jura que no se bajará de la carrera ni siquiera si se suma el ex presidente. La verdad es que en el partido amarillo muchos sienten que si Mauricio es candidato ningún PRO podría salir a disputarle liderazgo en serio. En todo caso esa pelea quedaría reservada para los radicales. O para Lilita Carrió, aliada de Rodríguez Larreta, que acaba de anunciar que, otra vez, será pre-candidata presidencial por su Coalición Cívica.

¿FUNCIONALIDAD?

Para muchos dirigentes de Juntos estos vaivenes terminan siendo funcionales al Frente de Todos. No porque del otro lado haya una unidad de candidaturas -de hecho, nadie sabe qué pasará al respecto- sino porque el oficialismo exhibe una imagen de debilidad objetiva que no estaría siendo capitalizada políticamente por la oposición.

Sobre Macri, él ha dejado trascender que en marzo blanqueará sus próximos pasos. En breve tiene agendado un viaje a Italia, aparentemente por actividades vinculadas a la Fundación FIFA. Parece improbable que revele el misterio antes de subirse al avión.