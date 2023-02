El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, afirmó que la posibilidad de implementar un nuevo dólar soja “no está en los temas de agenda” de la cartera económica.

En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que “el Gobierno no está pensando en un nuevo dólar soja”, y dijo que no ha participado “ni escuchado ni está en los temas de agenda que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía un nuevo dólar soja. No hay nada”.

En esa línea, expresó que “cada uno puede hacer la interpretación y proyección que crea, pero yo comparto lo que son los temas de reuniones nuestras de agenda”.

Respecto a la agenda de la dependencia a su cargo, Bahillo dijo que la “premisa” que le encargó el ministro de Economía, Sergio Massa, es la de “encontrar una herramienta para los productores, para el engorde, que fue lo que anunciamos la semana”.

Asimismo, remarcó que actualmente se encuentran trabajando en “encontrar medidas de paliativo” para algunas economías regionales, como la pera, la manzana, y el vino.