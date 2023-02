Corte: “Lilitos” ratifican denuncia, pero solo contra el juez Lorenzetti

Durante la segunda jornada de la comisión de juicio político los diputados oficialistas y dirigentes de Derechos Humanos presentaron sus respectivas denuncias contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema, mientras que los legisladores de la Coalición Cívica ratificaran sus acusaciones contra el ministro Ricardo Lorenzetti a pesar de la estrategia de Juntos por el Cambio de impugnar todo el proceso al considerarlo un ataque contra la independencia de la Justicia. Sin embargo, tomaron distancia de la jugada del oficialismo, al que acusaron de “presionar” a la Justicia para lograr “la impunidad” de Cristina Kirchner.

En ese sentido, también dejaron sentado que las acusaciones contra el jurista nacido en Rafaela están basadas en cuestiones referentes “a las buenas prácticas administrativas y de transparencia” y no con el contenido de sus fallos, casualmente, el principal argumento del Frente de Todos para justificar su embestida contra los integrantes de la Corte Suprema.

La coalición opositora desde un principio se ha opuesto a los ataques del Gobierno contra el máximo tribunal y ha calificado al pleito en la comisón de Diputados “como un circo” que busca desviar la atención -el Frente de Todos no contaría con los votos necesarios en el recinto para poder dar inicio al procedimiento-, y en última instancia condicionar a magistrados que deberían decidir sobre la suerte de expedientes que, por ejemplo, tienen como acusada a la Vicepresidenta.

En este marco, legisladores del Frente de Todos y de la Coalición Cívica y referentes de asociaciones de derechos humanos expusieron durante la víspera durante cuatro horas en el anexo de Diputados donde funciona la comisión presidida por la entrerriana kirchnerista Carolina Gaillard.

Tanto Paula Olivetto como Juan Manuel López, también vicepresidente de la comisión, se hicieron eco de las denuncias presentadas por su líder, Elisa Carrió, en 2017 contra Lorenzetti. La diputada porteña citó “los 29 hechos que se imputan” al expresidente del tribunal a partir de tres ejes que tienen que ver con “el mal desempeño en el ejercicio de las funciones y eventual comisión de delitos” por “articular de una matriz de negocios dentro dentro del ámbito de las competencias: una evidente falta de transparencia en su gestión al frente de la Corte Suprema y por cooptar estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia”.

DÍA CLAVE

Lo cierto es que el próximo jueves los integrantes del cuerpo votarán la “adminisibilidad” de más de una docena de denuncias contra Horacio Rossatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rozenkrantz y el propio Lorenzetti.

Al ser consultada por este diario, Olivetto anticipó que van “a ratificar las impugnaciones” contra el antecesor de Rosatti y que igualmente tampoco podrían retirarlas por tratarse de expedientes “de orden público”. Intentó minimizar la polémica con sus compañeros de interbloque y no quiso asegurar si eventualmente darían quórum en el recinto en caso que el oficialismo lograra sacar dictamen de dicha acusación. “No creo que el FdT quiera ponerlo en el recinto porque le costaría alcanzar una mayoría especial. No obstante, vamos a trabajar para convencer al resto de JxC para que voten la destitución de Lorenzetti. Hoy no están de acuerdo pero mañana no sé”, enfatizó.

Es que los representantes del PRO y la UCR se han manifestado en contra de la acusación contra los altos magistrados. Pablo Tonelli (PRO), también integrante de la Comisión, aseguró a este medio que “si bien ya sabíamos que en la Coalición Cívica van a mantener su denuncia contra Lorenzetti, por suerte no van a alcanzar los votos” para iniciar el proceso de remoción en Diputados “así que no cambia la cuestión. No podemos pedirles que desistan”.

Semanas atrás en el armado opositor habían cerrado filas a través de un comunicado conjunto contra la embestida del Gobierno contra el máximo tribunal.

Ante la imposibilidad del oficialismo de confirmar el “impechment” contra los altos magistrados, se necesitan los votos de las dos terceras partes de los diputados para aprobar el expediente, en JxC advierten que la Comisión intentará “dilatar lo más posible el proceso” y que para ello llamarán a decenas de testigos -no pueden obligar a los jueces a concurrir a la Cámara baja-, y reclamarán distintos oficios judiciales.

Lógicamente, el oficialismo también especula con la división del voto opositor por la “cuestión Lorenzetti” y, de este modo, aspira a abrir una grieta en la estrategia política de JxC en un año electoral.