La productora de El Hotel de los Famosos sacó un comunicado sobre la denuncia de abuso sexual

Luego de la fuerte denuncia de lo ocurrido durante las grabaciones de El hotel de los famosos, programa que se emite por El Trece de lunes a viernes a las 18.30hs, su productora Boxfish, emitió un comunicado sobre el caso a través de sus redes.

Desde la creadora de contenido, se solidarizaron con la denunciante, Florencia Moyano. También aseguraron que se pusieron a disposición de la justicia para colaborar en la investigación.

En el comunicado, aclararon que cuando la joven expresó sentirse incómoda con la presencia de Juan Martino, presunto agresor, inmediatamente tomaron la decisión de expulsarlo del programa.

Por su parte, el conductor del programa, Leandro "Chino" Leunis, se expresó a través de su cuenta de Twitter, aclarando que "por respeto y pedido expreso de Flor", se limitará a no dar más declaraciones sobre lo ocurrido.

Estoy al tanto de lo expresado por @MoyanoFlorOk. Estamos desde el minuto cero acompañando la situación. Incluso ahora mismo. Por respeto y pedido expreso de Flor es todo lo que voy a decir. Jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido en un programa del que soy parte. — Chino Leunis ⭐️⭐️⭐️🇦🇷 (@LeandroLeunis) February 3, 2023

La denuncia de abuso sexual

- "En el tercer día del programa, Juan ganó un juego a partir del cual se le habilitó en forma de premio elegir la persona que lo acompañe a dormir a la suite. Dicha elección me incomodó, dado que recién conocía al denunciado, pero eso no fue nada en comparación con los hechos que se fueron suscitando con posterioridad. Una vez que comenzamos a compartir el cuarto, me incomodó con preguntas tales como si se podía quitarse la remera. A lo cual contesté que no, pero se la sacó igual. No le di relevancia pero viéndolo en retrospectiva, fue la primera muestra de una persona que no reconoció límite alguno para mi integridad sexual y psicológica”

- “Él hablaba en doble sentido sobre que estaba caliente, refiriéndose a su miembro, al sexo y demás cuestiones que me hacían sentir incómoda. Pero yo intentaba disimular porque tenía un poco de temor y hasta vergüenza. Y por el contexto, dado que me encontraba en un reality de televisión, lo que me llevaba a razonar de manera errada considerando que, como yo me puse en esa situación por mi trabajo, quedaría mal si comenzaba con reclamos a un compañero, por ser hasta ese momento un desubicado que constantemente hablaba de sexo y que intentaba permanentemente tener contacto físico conmigo"

- "El denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó la cola (...). Este fue el acto que comenzó a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas"

- "Hecho dos: un día en el que ingresé al baño a lavarme los dientes, el denunciado de manera intempestiva, se metió detrás de mi vulnerando mi intimidad para besarme, tocarme y demás. En dichas ocasiones se quitaba el micrófono para que no se escuche. Y constantemente intentaba bajarme la ropa, lo que me ponía en un lugar de vulnerabilidad e indefensión total. Una vez que sucedían estos hechos, él seguía como si nada maltratándome, insultándome, humillándome y nada pasaba"

- "Una noche me llevó al campo, lejos de las cámaras, manifestándome que quería tener relaciones sexuales, a lo que me negué. En otra ocasión cuando me bañaba, también se metió al baño para intentar tener relaciones, situación que logré repeler"

- "Otra situación ocurrió en la pileta, cuando estábamos en grupo en unos inflables, y me metió el pie en la cola. Ante lo cual yo reaccioné muy mal, lo expuse, por lo que él se enojó y me insultó con mucha violencia diciendo que yo era una ‘botona’, que era una ‘frígida’ y demás agravios de esa índole"

- "En otra oportunidad, se metió en el baño y comenzó a tocarme. Me realizó sexo oral y me penetró con su miembro, sin mi consentimiento y sin protección, de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritualmente y psicológicamente. Me sentí peor que nunca, totalmente ultrajada, indefensa y denostada”