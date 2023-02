La trama de la precandidatura de Carrió a presidenta y el impacto en la interna de Juntos

Y un día, Lilita Carrió anunció que será otra vez precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio en una Primaria Abierta en la que, por ahora, no queda muy en claro cuántos competidores habrá. Lo hará en representación de la fuerza que lidera, la Coalición Cívica, una de las patas de la alianza opositora. “Es para garantizar la unidad; no pretendo ganar, pretendo que no haya debate a muerte”, explicó y admitió que ve un “desgaste” de JxC por “adelantar candidaturas”.

Es un silogismo raro el de Carrió. Porque asegura que en Juntos debe haber proliferación de candidaturas a nivel presidencial, pero debería imponerse la unidad en las listas legislativas nacionales y provinciales. Como para que haya una batalla “arriba”, en el rubro más estelar, y acuerdos en los ítems que conformarán el futuro Congreso nacional y las Legislaturas provinciales.

¿Es posible tabicar la pelea de esa manera y que no derrame hacia abajo? Misterio.

Carrió se sumaría así al lote de los precandidatos opositores que hoy incluye a los PRO Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, a los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes y hasta al propio ex presidente Mauricio Macri, que sigue coqueteando con la idea de una nueva postulación, tal vez para poner nerviosos a sus socios políticos y evitar que lo jubilen prematuramente.

INTERROGANTES

Sorprende, en todo caso, que Lilita hable de enfrentar a Larreta, que se supone es su aliado en el mundillo de Juntos. También, que se auto adjudique la garantía de que con su postulación se preserva la unidad de Juntos. ¿Por qué? ¿Para representar una oferta dentro de la alianza opositora vinculada claramente a la cuestión moral, ética? ¿Eso significa que el resto de los postulantes no están ni cerca de representar lo mismo? ¿Es para interpelar a Bullrich, su ex amiga, que insiste en borrar ese aura que tenía el alcalde porteño de “candidato natural” amarillo?

Carrió parece tener en mente lo que sucedió en 2015, cuando la PASO de agosto de ese año entre los socios de Juntos (por entonces llamado Cambiemos) potenció a la alianza de cara a la general de octubre, en la que finalmente se impuso en el ballotage frente al gobernante peronismo. Pretendería repetir el efecto aunque, a priori, los escenarios no son del todo similares.

También parece intuir que, a diferencia de aquella vez, la pelea intestina mal administrada en esta ocasión puede ser destructiva porque la mala gestión económica del Gobierno ha disparado excesivas expectativas de triunfo antes de tiempo entre los actores principales de la oposición.

Lilita es una experta en administrar sus apariciones. Ella sabe que cada vez que habla sacude el tablero de Juntos, del que es co-fundadora. Ayer lo hizo en Radio Mitre pero antes había salido para poner un cierto límite a la ansias expansivas de figuras del PRO en las que no confía, como el diputado Cristian Ritondo, aspirante a la gobernación. Hasta donde se sabe, Carrió respaldaba intramuros, sutilmente, a Diego Santilli, el pollo de Larreta en esa puja bonaerense.

LA NECESIDAD DE LOGRAR CONSENSO

Por trascendidos en fuentes de Juntos, Carrió y el jujeño Morales, presidente del radicalismo, coinciden en que al PRO se le está yendo de las manos la tensión Larreta-Bullrich. Como que deberían ordenarse un poco, encontrar algún tipo de consenso para guardar las formas, porque esa tirria pública atenta contra la credibilidad de la principal alianza opositora. En su momento, Morales aportó lo suyo bajando el tono de los cruces públicos que tuvo hace meses con Manes, cuando el médico se erigía como la gran esperanza blanca de la UCR.

El anuncio de ayer de Carrió viene a derribar otro anuncio anterior, de 2019. Fue cuando avisó que se retiraba de la política partidaria. Prácticamente que se jubilaba del ejercicio de estar durante años en las boletas electorales. Lo que no implicaba perder influencia, claro. El año pasado, cuando episodios turbios salpicaron a actores de la coalición, ella salió a decir que “si no hay acuerdos fundamentales de conducta, de decencia, de honestidad, y de financiamiento transparente, voy a ser candidata a presidenta el año que viene”. Ha cumplido.

LA BÚSQUEDA DE LA “UNIDAD” LEGISLATIVA

Por otra parte, no parece casual la tesis que expuso respecto a que “lo importante es que tengamos unidad en legisladores nacionales de toda la coalición, en legisladores provinciales”. Es que la Coalición Cívica pone en juego este año una serie de bancas legislativas, tanto en el Congreso nacional (media docena) como en las provincias. Pretende renovarlas y, si la ola es a favor, aumentarlas. Lilita es una política profesional y conoce la lógica del poder: su peso específico en Juntos -gobierne o no- mejora si su influencia parlamentaria es mayor.

Una PASO con tira completa, desde presidente al último concejal, generará un engorroso posterior proceso de fusión de listas parlamentaria de acuerdo a los coeficientes que se arreglen oportunamente en la junta electoral de Juntos. Según esa visión, la solución más política, si se quiere, es negociar entre los actores de la coalición la conformación de las nóminas con ciertos criterios de equilibrios políticos internos.

Eso requiere un gran grado de madurez interna que, hasta ahora, Juntos por el Cambio parece incapaz de ofrecer al electorado.