El interrogante Balbo: ¿Por qué no ha podido imponer su estilo?

Tras la salida de Ricardo Zielinski y un nuevo interinato de Pablo Quatrocchi, Estudiantes optó por Abel Balbo. Y si bien el exdelantero de la Selección Argentina no contaba con demasiados pergaminos, la buena experiencia en Central Córdoba de Santiago del Estero, con el cual no solo se salvó del descenso sino que expuso un buen nivel de juego, llevó a la dirigencia del Pincha a hacerse de sus servicios.

Mucho tiempo pasó desde aquel 5 de diciembre, momento en que se dio inicio a una pretemporada cargada de expectativas.

Llegaron los refuerzos y se sumaron nombres con historia en el club y presente importante, sobre todo teniendo en cuenta las edades. Sin embargo, el equipo no aparece. Los resultados no acompañan y el futuro es una incógnita.

Pasado mañana, ante Unión en Santa Fe, todo parece indicar que será un punto de inflexión. Balbo y los suyos dirán. Son quienes tienen en sus manos la chance del repunte, algo que hoy por hoy asoma como obligatorio.

un deseo que no pudo plasmar

Una de las primeras cosas que dijo Abel Balbo en su llegada a Estudiantes fue que en su equipo atacarían once y defenderían once. Y que además veía un plantel con facilidad para marcar goles y recibir pocos, algo que no se tradujo en estas cinco primeras fechas de la Liga Profesional.

Por el momento, sus cinco unidades de 15 posibles son elocuentes. Y si además uno toma que en esos cinco partidos los suyos solo hicieron cuatro goles y recibieron seis, y que encima, de sus gritos, apenas dos vinieron por vía de delanteros, el panorama se complejiza.

Lo cierto es que el equipo, hasta el momento, ha estado muy lejos de esa premisa principal del “once defiende, once atacan”. De hecho, en los retrocesos ha estado una de las tantas falencias del Pincha versión Balbo, algo que ha pagado tanto contra Tigre en UNO como frente a Arsenal en el Julio Grondona. Ni hablar del tema de convertir mucho y que le conviertan poco y la metodología italiana para resguardarse.

errores individuales que costaron puntos

Si bien es cierto lo antes mencionado, no es menos cierto que el Estudiantes de Balbo ha sufrido de errores puntuales y personales en defensa, los cuales costaron puntos en prácticamente todas las fechas.

Sin hacer mención directamente en los protagonistas, esta situación se ha dado en las tres derrotas que acumula y también en el empate ante el Viaducto. En tanto que en Mendoza, cuando el equipo encontró cierta solidez, eso no pasó, por lo que se hizo del primer triunfo. En faceta ofensiva no estuvo bien aquella tarde ante el Tomba. De hecho, nunca pudo aprovechar el hombre de más.

niveles muy bajos y cambios y más cambios en el once

Otra cuestión que ha complicado mucho el trabajo de Balbo hasta el momento es el nivel de algunos protagonistas.

Esto ha llevado al DT a que, por ejemplo, sean solo tres los que han disputados los seis partidos entre Liga Profesional y Copa Argentina, hasta el momento: Emmanuel Mas, Santiago Ascacibar y Benjamín Rollheiser. El resto del nutrido plantel de Estudiantes, que en la previa había generado mucha expectativa, ha alternado titularidad y suplencia, e incluso cambios en las posiciones, tal cual sucediera con Jorge Rodríguez haciendo las veces de central.

Ante esto, el entrenador no ha podido establecer nunca una base fija de protagonistas, por lo que el rendimiento grupal no ha crecido. Muchas veces no se practican esquemas que luego se utiliza y el equipo no lo saben ni los jugadores los días previos.

Todas las cuestiones mencionadas, sumadas a las lesiones y a la necesidad de readaptación física de los que llegaron sobre la hora, sirven para intentar explicar un poco el por qué de un ciclo que no ha comenzado de la manera ideal, pero el cual sigue dependiendo de sí mismo.

Lo cierto es que Balbo el material lo tiene. Deberá demostrarlo el viernes, en un encuentro vital.