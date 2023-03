Impuesto a las Ganancias: otro fallo de la Corte a favor de un jubilado

La Corte Suprema de Justicia ratificó un fallo de segunda instancia que había determinado que las jubilaciones no deben pagar el impuesto a las Ganancias. Es una decisión tomada por el caso Héctor Calderón contra la Anses.

La sentencia, que fue firmada fipor los cuatro cortesanos -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dejó firme “la exención del impuesto ordenada por la alzada pues la retención que pretende hacer la Anses (sobre el retroactivo del reajuste) se basa en una norma que se declaró inconstitucional por no haber contemplado factores de vulnerabilidad como la avanzada edad para diferencias ciertos jubilados de otros”, explicaron al portal Infobae fuentes judiciales.

El máximo tribunal ya había decidido en el “fallo García” que los jubilados no debían pagar el impuesto a las Ganancias por sus haberes por considerarse población “vulnerable”, aunque no determinó en esa sentencia qué criterio se utilizaba para concluirlo. “No fue el criterio general de los juzgados. La Sala II de Seguridad Social dijo en este fallo que todos los jubilados son vulnerables, no importa la economía, cuánto ganan o su salud. No corresponde que paguen. La Corte lo que hace es terminar de cerrar el concepto que había introducido en el caso García, y lo que dice es que efectivamente no tienen que pagar el impuesto”, explicó una abogada especialista en temas tributarios.

El fallo “no es automático para el resto de los jubilados ni tiene aplicación vía AFIP o Anses para los haberes hoy alcanzados por Ganancias, tampoco existen reclamos colectivos que puedan conseguir este mismo tratamiento para un grupo representantivo de jubilados”, agregó.

De todos modos, aseguran que la ratificación de la Corte beneficia a todos los jubilados y pensionados que hicieron un reclamo similar.

La sentencia de la Sala II es de 2017 y fue suscripta por los jueces Luis Herrero y Norma Carmen Dorado.