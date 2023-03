El monstruo turco: la ex pareja de Ergün Demir revivió el horror

Ergün Demir, una de las caras más reconocibles de “Las mil y una noches”, y que en Argentina se hizo muy popular tras su paso por “Bailando por un Sueño”, fue denunciado gravemente (violación, lesiones y amenazas) en 2019 por su ex pareja, María De Cicco. La mujer, que fue pareja del actor por dos años durante el 2016 y 2018, volvió a referirse ayer a la pesadilla que sufrió en ese vínculo que la dejó, según reveló, al borde la muerte.

En aquel entonces, De Cicco contaba: “Mi habitación, que él llamaba ‘El cuarto del pecado’, era la que utilizaba y solamente entraba cuando venía a abusar de mí. Era tremendo porque se transformaba, era una persona fuera de sí en ese momento, y al otro día era una persona normal”.

Y agregaba: “Él todas las noches se quedaba chateando con mujeres, vaya a saber lo que hacía. Se calentaba con mujeres, irrumpía en mi cuarto, yo durmiendo a las cinco de la mañana, lo veía aparecer desnudo y me agarraba como si fuese un trapo: ‘Vení acá’, y me violaba”.

Ahora, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la mujer contó detalles escabrosos de esta situación. Según dijo, “ese año de convivencia con él empecé a tener hemorragias diarias, a los tres o cuatro meses de convivencia con él, yo perdí totalmente mi identidad, dejé de ser yo, para darme cuenta de esto tuve que recuperar mi salud, la relación con este psicópata me dejó al borde de la muerte”.

Y sumó: “Yo estuve en coma durante tres meses sin saber qué había sucedido, estos psicópatas destruyen con sonrisas, no hay golpes ni gritos, es una seducción perversa que lleva a paralizarnos, la primera denuncia que le hice fue por estafa, me sentí vaciada, me vendió los muebles y me dejó un embargo con el departamento. Él me manipuló a través de la religión, él no profesa su religión sino que abusa a través de ella”.

“Tuve dos intentos de suicidio, me quería arrancar la piel, quería salir de mí”, contó De Cicco

Mirando para atrás, la mujer contó incluso que el actor la drogaba. “Yo encontré jeringas en su habitación, pero ¿qué pasaba? Cuando yo le decía ‘encontré este vaso’, él me decía que estaba loca, que eso nunca existió. Hubo un momento que al estar en coma, estuve muerta. Un día me desperté y no entendía lo que me había ocurrido. Fue muy difícil como persona entender lo que me pasó y reconstruirme”.

Incluso llegó a pensar en quitarse la vida: “Tuve dos intentos de suicidio en esa relación, me revolví los pelos, me quería arrancar la piel, quería salir de mí y le dije gritando y llorando: ‘mirá en lo que me convertiste’”.