Indignación en La Plata: acusan a 2 policías por el robo de $450 mil en Olmos

Desde hace largos años, muchos quinteros de la Región vienen sufriendo robos en sus viviendas o lugares de trabajo, muchos de ellos protagonizados por bandas de “polichorros”, que se caracterizan por su violencia y salvajismo y porque sus integrantes simulan ser miembros de la fuerza de seguridad. Tanto en la vestimenta que utilizan, como en los movimientos, armamento y formas de hablar.

Por eso el caso denunciado por un quintero de Lisandro Olmos, escapa a toda esa lógica.

Según el damnificado, aunque parezca mentira, fue asaltado a punta de pistola por dos policías en actividad.

“Me robaron 450.000 pesos que tenía en mi mochila, por ventas de papas que estuve haciendo por la zona. También me sacaron el celular, la tarjeta verde y la llave de mi camión Mercedes Benz”, expuso ayer ante EL DIA, Yimer Barrios, un horticultor de 26 años y de nacionalidad boliviana.

También reveló cómo se originó el insólito episodio.

“Fue el sábado, pasadas las 23.30, en 90 entre 197 y 198. Estaba a pocas cuadras de mi casa y me sentía muy cansado. Es que estuve desde la mañana y hasta finalizada la tarde comercializando una carga de papas que traje desde Balcarce por quintas de la zona. Entonces, me venció el sueño y me quedé dormido”, argumentó el trabajador.

Como la oscuridad era casi total en ese sector de quintas, algunos vecinos apenas notaron que en un camión había una persona que les resultó sospechosa. Y alertaron de la novedad a la comisaría de Olmos.

Pocos minutos después, una camioneta policial con dos oficiales se presentaron en el lugar que se les había indicado.

Yimer contó que “enseguida estos policías, que vestían sus uniformes, me ordenaron que bajara del camión. Uno de ellos se quedó apuntándome con su arma reglamentaria y el otro revisó mi mochila y se encontró con los 450.000 pesos que cobré durante los repartos”.

“CALLATE LA BOCA”

Yimer aseguró que “cuando vi que me empezaban a robar mi plata, no podía creerlo”. Entonces, entre desconcertado e indignado, pidió explicaciones a ambos efectivos.

“Les dije que soy un productor hortícola, no un `chorro´. Y les mostré la documentación de mi camión. Uno de ellos, entonces, me dijo ‘callate la boca’ y además ‘quedate acá, no te muevas’. No entendía nada”, señaló.

El agricultor puntualizó que ambos uniformados “se quedaron conmigo unos 15 minutos” y que en ese lapso “también me robaron el celular, la tarjeta verde y la llave del camión”.

“Después se fueron en la camioneta en la que vinieron, que no tenía ni luces ni la patente”, consignó indignado.

Cuando todavía no salía de su estupor y bronca por el atraco, su asombro fue mayor cuando “una hora después, regresaron y me devolvieron sólo el celular y la llave del camión”.

“ESTAMOS LEVANTANDO FIRMAS”

Al lado de Yemir, durante la charla con este diario, estuvo en todo momento su cuñado, Arcindo Torrez, de 41 años y también de nacionalidad boliviana.

“Que vengan a robarte delincuentes es una cosa, pero que lo hagan policías provoca todavía una indignación mayor, porque son los que deberían protegernos”, expresó con indisimulable enojo.

El fastidio por lo sucedido y por los episodios de inseguridad que vienen padeciendo tanto quinteros como vecinos de Olmos, ya motorizaron algunas decisiones fuertes.

Al respecto, Arcindo mencionó que “el lunes nos movilizamos unas 150 personas a la comisaría decimoquinta (ver aparte), pero a su vez estamos levantando firmas entre quinteros y vecinos para en los próximos días entregarlas en una fiscalía de La Plata. Denunciaremos lo que pasó con Yimer y otros robos”.