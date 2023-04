La bronca y el posteo de Pergolini tras las declaraciones de Riquelme: "Despertemos antes de que nos acuesten de nuevo"

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, dio una entrevista exclusiva con el programa oficial del club, donde repasó algunas cuestiones sobre el actual momento futbolístico que atraviesa el equipo, las decisiones que se tomaron como comisión directiva, los técnicos elegidos y también dio lugar a su felicidad por poder contar con el apoyo del hincha de cara a las elecciones del 2023. (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-4-15-2-55-1-riquelme-rompio-el-silencio-del-respaldo-a-jorge-almiron-al-apoyo-a-villa-y-pol-fernandez-deportes).

Pero no todo quedó ahí. Las palabras del ex volante ofensivo del "xeneize", llegaron rápidamente a oídos del periodista (y ex dirigente) Mario Pergolini, que con un posteo en Instagram, hizo referencia a sus dichos y le dio una advertencia a los simpatizantes.

"Una CD que se juntó 12 veces en cuatro años. El 50% obsecuentes y el otro 50% con miedo a vaya a saber qué. Aprobaron una nueva agrupación después de casi 20 años para alguien que actualmente es directivo. Más que directivo", comenzó con su descargo.

Luego de ello, agregó: "Es momento de comenzar a hablar YA de qué queremos realmente para el futuro. No es oposición porque sí, es por lógica. Despertemos antes de que nos acuesten de nuevo", añadió.

Vale recordar que Juan Román Riquelme ya cuenta oficialmente con su propia agrupación política para participar de las próximas elecciones de Boca, a realizarse en este 2023, tras la aprobación del espacio "Soy Bostero" por la Comisión Directiva este jueves.