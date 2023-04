Máxima tensión: el blue llegó a $425 en La Plata

El dólar blue siguió el sendero alcista que inició más tibiamente semanas atrás, pero que retomó con fuerza el lunes, para trepar a $408 en CABA, a los $425 para la venta en los que cerró ayer en nuestra Región -aunque llegó a ofrecerse a $428- con escasas operaciones desde el mediodía, en un mercado prácticamente “clausurado”, y con una brecha amplia de $410 para la compra, lo que reforzaba la intención de los vendedores de dejar poco margen para hacer operaciones.

Algo parecido ocurrió en la city porteña, trepando hasta los $418 en algunas ciudades del interior del país y el Conurbano, mientras que en CABA marcó el récord de $224.

La jornada de extrema volatilidad y nerviosismo se trasladó a todas las plazas cambiarias del país, adonde el blue llegó a tocar los $430, por eso el dólar blue cerró con un incremento que varió entre los $10 y $15, para cerrar en otro nuevo máximo histórico. Por su parte, los dólares financieros cerraron con marcada tendencia alcista de hasta $17, registrando nuevos récords y poniendo en alerta a toda la plaza.

El contado con liquidación, que se utiliza en operatorias para sacar dólares del país o pagar compras por parte de empresas es el que marca el termómetro del circuito libre de la moneda extranjera, teniendo en cuenta que es legal, no tiene límites para operar y es mucho más difícil de controlar -por volumen diario operado- que el blue, que tiene un mercado más chico y en el que a veces las “manos amigas” ayudan para contenerlo o, directamente, hacerlo bajar.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negoció a $425,96, mientras que el MEP se ofreció en $408,86.

En el mercado de divisas, el dólar minorista cerró a $223,73 promedio, con un incremento de 34 centavos respecto de ayer. En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de 56 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $216,94.

Analistas de las city indicaron que los inversores saben que tanto el blue como los financieros tienen un importante atraso cambiario, por lo que, ante la falta de dólares del BCRA por la sequía, buscan cobertura presionando al alza todas las cotizaciones del mercado cambiario.

El dólar Qatar, el solidario, el turista y el resto de las versiones vernáculas de los dólares oficiales también siguieron el sendero alcista, pero más acotado a la vigilancia de un Banco Central que mira las reservas con 100 ojos. Pese a eso, los inversores que desarmaron posiciones en bonos corrieron al “contado con liqui” y al “bolsa o MEP”, que marcan la tendencia y el humor del mercado cambiario por ser referencia del intercambio libre de divisas.

“El dólar es un bien más de la economía y con el dato de inflación más emisión galopante hay una cantidad de pesos circulando para comprar cada vez menos bienes, ajustado por un 7 por ciento de inflación mensual era lógica esta reacción”, le explicó a este diario un operador de la city local.

En La Plata muchos le vendían a conocidos y parientes y no más de 200 dólares. Después de las 13 horas estaba en $423 en La Plata, después se hizo más fluido y a las 15 horas valía $425. Los vendedores decían “La cotización es esta y dura 5 segundos y si volvés a llamar la operación se cierra ‘en el tubo’, no se sostiene”. En definitiva, el que vendía no quería vender y el que compraba no convalidaba los valores que se manejaron, por temor a que aparezcan las “manos amigas” y bajan el valor “de un plumazo”.

Especulaciones mediante en un mercado plagado de ellas, por ahora el futuro cercano es incierto tanto para pequeños ahorristas como para los grandes jugadores. Algunos operadores del mercado se atreven a pronosticar en estricto off una escalada mayor del paralelo. Otros, más cautos, creen que Economía y el BCRA mostrarán su poder de fuego para calmar los ánimos en los mercados.

En lo que va de 2023, el dólar blue en CABA acumula una suba de $72 (+20,8%) después de cerrar el 2022 en $346.

En enero el dólar paralelo avanzó $35 (+10,1%), mientras que en febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%). A su vez, en marzo registró un ascenso de $20 (+5,3%). En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.