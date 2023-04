Por qué a los economistas les preocupa la “nueva dinámica” de la inflación

En la primera quincena de abril, el IPC GBA Ecolatina registró un incremento de 7,3% en comparación con la primera quincena de marzo.

El dato confirma que “la dinámica inflacionaria estaría consolidando un piso más elevado tras la aceleración evidenciada durante el primer trimestre, aún siendo un mes con menos aumentos puntuales como los vistos en marzo”.

Sigue siendo preocupante que el registro del mes vuelva a estar impulsado por la categoría de alimentos y bebidas (+9,5%), dentro del cual se destacan los avances de carne de ave y huevos (ambos trepando 29%), frutas (+16%), arroz (+11%) y verduras (+14%). El menor aumento lo presenta el rubro transporte y comunicaciones (+4,8%).

“El primer trimestre dejó un piso más elevado de cara al resto del año, volviendo a desanclar las expectativas inflacionarias. Hacia adelante, seguiremos viendo una elevada y persistente inflación, alimentada por una fuerte inercia, creciente indexación y acortamiento en los plazos de los contratos, junto a la incertidumbre propia de la transición electoral y a la falta de anclas: nuevas subas en tarifas de servicios públicos, un crawling peg que no podrá ralentizarse y paritarias que ejercerán presión en el año electoral”, dijeron desde Ecolatina.

Desde Econviews alertaron sobre la transformación del proceso inflacionario actual. “La nueva dinámica tiene que ver con cambios de comportamiento en los agentes económicos, o dicho de otras maneras una caída adicional de la demanda de dinero y un acortamiento de los contratos”, dijeron.

Ajuste de precios

“Esos cambios de comportamiento con toda seguridad llevarán a que comerciantes, industriales y empresas de servicios ajusten precios más frecuentemente. El costo de demorarse puede ser demoledor en los márgenes de cualquier negocio. La novedad es que ahora hay más incertidumbre que antes sobre la trayectoria inflacionaria y eso hace que los empresarios con toda la lógica del mundo se cubran. Hasta hace unos días habríamos dicho que abril iba a tener menor inflación que marzo por cuenta de la estacionalidad y menores aumentos de regulados. Hoy no estamos en condiciones de hacer esa afirmación, dado el shock de marzo”, dijeron.

“No somos tremendistas. No compramos el meme de la híper que circula por las redes sociales. Pero tampoco podemos pretender que nada aconteció como quien erra un poco el pronóstico y espera que se compense el mes que viene. Creemos que estamos ante un nuevo régimen inflacionario en el que ya no depende de si las cuotas de los colegios subieron más de lo esperado porque en general vamos a ver que todos los productos suben más de lo esperado. En este contexto en donde el Gobierno no tiene aún candidatos es difícil pensar cual puede ser el ancla para que la inflación no se acelere”, señalaron.

Nota publicada en eleconomista.com.ar