Dolor en la movida tropical: falleció José Luis "Pepe" Gozalo, el ex mánager de Rodrigo y Walter Olmos

Este domingo se conoció la noticia del fallecimiento de José Luis "Pepe" Gozalo, ex representante del artista cordobés Rodrigo Bueno y Walter Olmos (entre otros), tras un posteo de su hija en su cuenta de Instagram.

"Papi, ¿Quién me va a dar ahora esos abrazos de oso que me curaban mis ataques de pánico? Honro tu vida. Papá, espero que descanses en Paz", escribió Analía Gozalo, junto a una foto con su papá abrazándolo con mucho cariño.

"Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida. Volá alto Papi Pepe. Te cago amando en la eternidad", continuó con su relato.

A su vez, quien también dio a conocer su muerte fue el periodista Luis Ventura, quien publicó: "Recién termina de fallecer el Pepe Gozalo, aquel manager emblemático de Rodrigo... con ÉL se fueron muchos secretos de la movida musical".