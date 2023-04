El humo y el olor a quemado persisten en CABA y parte del AMBA: ¿afectan a La Plata?

Aún persiste el humo que desde ayer a la mañana afecta a CABA y a distintos puntos del AMBA. Por el fenómeno se redujo la visibilidad de hasta dos kilómetros. Lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires y alrededores fueron los sectores más afectado, en donde muchos vecinos aseguran que el olor a quemado "es insoportable".

Finalmente se confirmó que un incendio en Uruguay afectaba a la zona mencionada y es por eso que aún este lunes se sigue percibiendo en el ambiente el persistente olor. Todo se debe a focos de fuego que se desataron en el departamento de San José y desde el sábado se mantienen prendidos, mientras los bomberos luchan por combatirlo.

Debido al viento, el humo se desplazó hacia nuestro país y se puede advertir en sitios como Palermo, Montserrat, San Cristóbal, Recoleta, Caballito, Parque Chacabuco, Almagro y Barrancas.

Ayer mismo, desde la Dirección de Hidrometeorología de La Plata no se había informado si llegará a la localidad o cercanías. Sin embargo, desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten sobre la presencia de neblinas esta mañana que reducen significativamente la visibilidad, pero que se disiparán hacia media mañana.

“El humo proviene de un incendio en el departamento uruguayo de San José. El fuego está activo desde ayer (sábado) y el viento del este desplaza el humo hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires”, tuiteó ayer a la tarde la meteoróloga y difusora del SMN, Cindy Fernández. Concretamente, se trata de un foco ígneo que afecta a la localidad de Costas de Pereira.

Las redes sociales comenzaron a hacerse eco de esta situación, sobre todo en Twitter donde los usuarios se manifestaban entre extrañados y preocupados en posteos que acompañaron con fotos de la vista de sus ventanas. "¿Qué onda este humo? ¿Por qué los medios no lo están cubriendo? No es neblina. Zona Barracas", escribió @Decha 919. "Atendeme este nivel de humo que hay en Parque Chacabuco. Con suerte la visibilidad debe ser de 500 metros. ¿Alguien sabe de dónde viene?", posteó @neptunistico. "Vine a Twitter a ver qué onda el #humo de la ciudad. Y nadie sabe nada. Me falló", posteó @magiaconpecas.