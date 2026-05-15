Las claves que explican la baja de la inflación y qué esperan para los próximos meses

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El 2,6% de abril llevó tranquilidad al Gobierno
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La inflación de abril trajo el respiro que el oficialismo esperaba. Con un registro del 2,6%, no sólo quebró una racha de diez meses consecutivos sin mostrar descensos, sino que además tocó su nivel más bajo desde noviembre del año pasado.
Desde el Gobierno se ilusionan con que este resultado marque un punto de inflexión. Las proyecciones del sector privado acompañan ese optimismo: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que coordina el Banco Central, anticipa un camino descendente con un 2,3% para mayo, 2,1% para junio, 2% para julio y un 1,9% para agosto.
A pesar del entusiasmo, el mercado mantiene la cautela. Los analistas recuerdan que en octubre pasado, las consultoras preveían que el indicador perforaría el piso del 2% a comienzos de este año, algo que finalmente no ocurrió debido a las elecciones, el salto en los precios de los alimentos y el ajuste de los servicios públicos.
El freno de la inflación en abril se sostuvo principalmente sobre tres factores económicos que revirtieron la tendencia de los meses previos:
- Alimentos y Bebidas: siendo el rubro con mayor incidencia en la canasta familiar, pasó de un pico del 4,7% en enero a un 1,5% en abril. La clave estuvo en la carne, que subió apenas un 1% (frente al 6,9% de marzo) debido a una marcada caída en el consumo y la migración de la demanda hacia opciones más económicas como el pollo y el cerdo.
- Estabilidad cambiaria: el dólar se mantuvo planchado durante todo abril. En el acumulado del año, el tipo de cambio retrocedió un 4%, mientras que la inflación sumó un 12,3%. Este escenario terminó por licuar la presión que la divisa venía ejerciendo desde la segunda mitad del año pasado.
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- Desaceleración de la inflación núcleo: el indicador que descarta los aumentos estacionales y regulados descendió al 2,3%, consolidando la tendencia a la baja que demandaba el equipo económico.
Los primeros datos de mayo sugieren que el escenario de moderación se mantiene. El fin de los aumentos estacionales en educación e indumentaria, el impacto de las ofertas por el Hot Sale y un comportamiento más calmo en los alimentos juegan a favor. Según relevamientos de la consultora LCG, los alimentos mostraron estabilidad en la primera semana del mes y una caída del 0,8% en la segunda, mientras que EcoGo detectó una suba de apenas el 0,2% al inicio del mes.
Por el lado del mercado de cambios, el Banco Central continúa mostrando solidez: ya absorbió más de 8 mil millones de dólares en lo que va del año sin que el tipo de cambio sufra sobresaltos, beneficiado por el ingreso de la cosecha y colocaciones de deuda. Con este telón de fondo, las estimaciones privadas ubican a la inflación de mayo en torno al 2,2%.
A pesar de las buenas perspectivas a corto plazo, el camino hacia la baja de la inflación definitiva presenta dos frentes de tormenta: el conflicto bélico en Medio Oriente, que impulsó que la nafta acumulara una suba superior al 20% en lo que va del año, aunque YPF aplicó un ajuste acotado del 1% y busca congelar los valores por 45 días, y los precios regulados (transporte y servicios públicos) continúan moviéndose por encima del promedio general, acumulando un alza del 17,5% en el año frente al 12,3% de la inflación.
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