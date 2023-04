El blue, bajo presión: fuerte intervención oficial

Tras ocho jornadas consecutivas en alza, el dólar blue se tomó un respiro y bajó hasta los $474. Marcó así un retroceso de $21 respecto de los $495 del martes. Pero a costa de sacrificar dólares de las reservas, ya que, en pos de frenar la corrida cambiaria, el Gobierno optó por una fuerte intervención sobre los tipos de cambio financieros que terminó impactando en el billete informal.

Esa estrategia llevó a que en un momento la divisa paralela se retrajera hasta los $465, para finalmente cerrar en $474.

El martes, cuando el blue bordeó los $500, el ministro de Economía, Sergio Massa, rompió el silencio para avisar que la Casa Rosada utilizaría “todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación” y, a poco de escribir ese mensaje en Twitter, comenzaron a registrarse fuertes intervenciones oficiales en el mercado de bonos. Eso permitió que los tipos de cambios financieros retrocedieran por primera vez en siete ruedas.

Como en un juego de espejos, esa tendencia se reflejó ayer en el blue. Porque si bien las intervenciones oficiales no impactan directamente sobre el mercado informal, el tipo de cambio paralelo suele alinearse luego con las cotizaciones financieras, que son las que surgen de la compra-venta de bonos soberanos.

El Central sacrificó reservas

En concreto, Massa se apoyó sobre tres pilares: autorizó al Banco Central a vender dólares de sus reservas para salir a comprar bonos y frenar la disparada de los tipo de cambio financieros; aseguró que iban a “llegar dólares frescos”, mientras renegocia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e informó que iba a utilizar la Justicia Penal Cambiaria para detener cualquier intento desestabilizador por parte del mercado.

Al menos ayer, ese paquete de medidas hizo su efecto para que el dólar blue se alejara de la barrera psicológica de los $500. Mientras el mercado duda si se trata de una retracción efímera o podrá sostenerse en el tiempo. Y si es así, hasta cuándo.

“Como en toda corrida cambiaria, los dólares subieron mucho y rápidamente. Eso hizo que ayer (por el martes) las mesas informales no compraran más billetes, porque querían esperar a tener una contraparte, saber que luego iban a poder vender esos dólares. Es decir, ni siquiera las cuevas consideraban que el blue a $500 podía sostenerse y no querían pagar demasiado caro. Recordemos que hace una semana cotizaba a $400, fue un salto importante, de 25% en pocos días. Igualmente, fue necesaria una intervención del Gobierno, con el Banco Central (BCRA) y el Tesoro, para calmar los dólares financieros y mostrar cierto ‘control’ de lo que estaba pasando”, describió al respecto el analista financiero Christian Buteler.

Para este economista, varias razones explican la frenética corrida de los últimos días. Por ejemplo, el resultado fiscal del primer trimestre del año, que fue peor al esperado y llevó a incumplir con la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otro lado, el anunciado dólar agro no atrajo las divisas que esperaba el Gobierno, a tal punto que el Banco Central tuvo que salir a vender reservas (ayer sacrificó otros US$49 millones). La aceleración inflacionaria, más el cepo cambiario y las tasas de interés en pesos negativas son otros de los motivos que inciden en la apetencia por el dólar.

Decidido a cortar la racha alcista del blue, el Gobierno, como se dijo, volvió a meter mano ayer en las cotizaciones financieras. Así, el dólar MEP se pactó en $446,43, una caída de $1,07 frente al cierre previo (-0,2%). Pero el contado con liquidación (CCL) se negoció a $469,29, una suba diaria de $3,27 (+0,7%).

“La novedad es que el Gobierno ha decidido intervenir los dólares financieros utilizando divisas que se suman al ‘poder de fuego’ de los bonos dolarizados. Es probable que las intervenciones continúen para mantener bajo control la dinámica de los financieros. Sin embargo, mantener este esfuerzo por varios días más puede tener un costo importante para las reservas, variable sobre la cual justamente existe un profundo temor dado su bajo nivel”, advirtieron desde la consultora Delphos Investment.

“El Banco Central y el Tesoro entendieron que la única manera de poder realmente intervenir sobre los financieros es con dólares de las reservas. Es lo que hicieron ayer y hoy para mantener a rajatabla a las cotizaciones, asegurándose de ponerle fin a esta minicorrida cambiaria. La señal, de cara al mercado, es que si tienen que salir a intervenir directamente con dólares lo van a hacer. Ahora, lo que habrá que ver es cuánto puede durar esta estrategia, porque dependerá de cuánto se liquida con el dólar soja III. El límite está claro: la falta de dólares; y ahí el mercado toma el pulso, sabe que no hay”, agregó el economista Fernando Camusso.

En ese sentido, la escasez de divisas y la incertidumbre cambiaria llevaron a Massa a anunciar que como parte del intercambio de monedas con China se activó la posibilidad de pagar importaciones directamente con yuanes, como para no afectar el stock de dólares del Central. “En abril se reemplazan más de US$ 1.040 millones de importaciones de mercadería con origen chino y se pagarán en yuanes”, aseguró el ministro de Economía.

Pese al anuncio, que pretendió enviar una señal de solidez en medio de la crisis, la entidad monetaria terminó con un saldo saldo negativo por sus intervenciones en el mercado cambiario. Ayer debió volcar US$ 84 millones en el segmento mayorista para satisfacer la demanda importadora. Un rojo que en parte se morigeró por los US$35,4 millones que ingresaron del “dólar agro”, pero que no pudieron evitar que el Central terminara con una sangría de US$ 49 millones.

Se acelera la devaluación

Por otro lado, y como una forma de contener la disparada de la brecha cambiaria, el Gobierno empezó a cambio la estrategia con respecto al tipo de cambio oficial mayorista al acelerar el ritmo de devaluaciones diarias. Ayer, cotizó a $221,57, lo que representó un avance de $0,70 frente a la rueda anterior (+0,3%).

Para los analistas, esto anticipa un mayor incremento de la inflación, en tanto esperan que el Banco Central convalide hoy una nueva suba de tasas.

Los bonos, con subas y bajas

Con intervenciones oficiales de por medio, los bonos argentinos en el exterior presentaron subas de 1,69% (Global 2046) y caídas de hasta un 1,03% (Global 2035). Los bonares, treparon hasta 2,91% (AL35D) y retrocedieron 0,93% (AL29D).

El riesgo país permaneció relativamente estable en los 2.640 puntos básicos (-0,3%).

En el plano local, el S&P Merval cotizó en los 304.796, marcando una suba diaria del 0,6%. En el panel de la Bolsa porteña, los mayores avances se observaron en los papeles de Transportadora de Gas del Sur (+2%), Transportadora de Gas del Norte (+1,8%) y Telecom Argentina (+1,7%).

