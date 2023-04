En La Plata, Morales exigió al gobierno que “tenga responsabilidad”

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio y titular del comité nacional de la UCR, Gerardo Morales, realizó ayer una recorrida por nuestra ciudad para realizar una recorrida de campaña por los centros comerciales e instituciones locales. Lo hizo con fuertes críticas al gobierno por la crisis económica, al que reclamó “responsabilidad y diálogo”. También habló de la interna en la alianza opositora, manifestó su la afinidad partidaria con Horacio Rodríguez Larreta, y destacó la incorporación a la coalición de José Luis Espert.

Durante una visita a la redacción de EL DIA, Morales se refirió a la crisis económica que transita el país y advirtió que, si bien la sequía fue un factor importante en el faltante de divisas, la situación es producto “de la falta de plan del gobierno y la falta de diálogo interno”. Y ejemplificó: “Sólo en energía y en empresas públicas aumentó el déficit en 13.000 millones de dólares”, como uno de los motivos por los que faltan reservas en el Banco Central.

“La cuestión se agrava por el problema político del Frente de Todos”, advirtió. “Acá se hacen actos para agredirse y hablarse”, dijo en referencia a la convocatoria que brindó ayer la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el Teatro Argentino. “Tiene que juntarse con el presidente (Alberto Fernández) y el ministro de Economía (Sergio Massa) y hablar”.

“Nosotros exigimos que tengan la responsabilidad de juntarse, de dialogar y de pensar juntos, porque Cristina no puede dar un mensaje como si estuviera fuera del gobierno cuando forma parte. Ella es la que estructuró este gobierno”.

En esa línea, el gobernador jujeño definió: “Desde Juntos por el Cambio tenemos derecho a reclamar diálogo y responsabilidad”. Y argumentó: “Nosotros lo hemos hecho. Cuando acompañamos decisiones difíciles del gobierno: cuando fue la renegociación con el FMI, acompañamos en momentos en que Máximo Kirchner renunciaba a la presidencia del bloque y la Cámpora se oponía. Votamos también las leyes de Presupuesto… En temas centrales no se puede decir que no hemos tenido la actitud de acompañar situaciones importantes para el país”.

Opinó así sobre las declaraciones del gobierno nacional que endilgaban a la oposición la causa de la corrida del dólar del martes pasado. “Echarnos la culpa es señal de que se les está acabando el argumento. Tienen que ser autocríticos y poner los pies sobre la tierra”, agregó.

“PARARSE EN EL CENTRO”

Consultado sobre la interna del radicalismo, donde también se postula como precandidato presidencial el diputado nacional Facundo Manes, Morales dijo mantener “una muy buena relación” con el neurocientífico.

“Yo planteé una alternativa ya a fin de año, en diciembre, inclusive he vuelto a hacerlo los primeros meses de este año, de que pongamos en marcha una interna abierta para que el radicalismo, si me parece que el radicalismo tiene que unificar su candidatura, porque no es el mismo radicalismo de 2015, tenemos un radicalismo que tiene el 70 por ciento del territorio nacional los candidatos y candidatas más competitivos”, analizó. Y agregó: “Espero que podamos lograr un consenso antes”.

Respecto de la coalición opositora que integra, Morales dijo que “es la única en condiciones de gobernar la Argentina”, pero también advirtió que su gestión “va a requerir diálogo con los sectores racionales que pretenden que están predispuestos”. Y subrayó que “hay algunos que quieren seguir tironeando y profundizando la grieta en general hay de todos los partidos, de todas las fuerzas políticas, pensamientos extremos”.

En esa línea, marcó posición dentro de la interna de Juntos y afirmó que “desde el radicalismo nos inscribimos en que la coalición se pare más al centro, con vocación de diálogo”. Y, si bien subrayó un tono conciliador de diálogo “con todos los sectores, definió: “Por ahí tenemos mayor sintonía de cómo parar la coalición con el peronismo republicano que lidera Pichetto, con la Coalición Cívica y el sector de Horacio Rodríguez Larreta”.

Destacó la identificación de la “mayor parte” del radicalismo con la línea del jefe de Gobierno porteño, más centrista que la de Bullrich.

EL RADICALISMO EN LA PROVINCIA

Antes de brindar una conferencia de prensa en un bar del centro comercial de Calle 12 y de reunirse con representantes del Colegio de Médicos para hablar sobre la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Morales opinó sobre el rol del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Afirmó que el partido bonaerense “está fuerte”, y subrayó los liderazgos del diputado nacional Martín Tetaz, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el titular del Comité Provincia, el diputado provincial Maximiliano Abad.

“El partido está mucho más consolidado para aportar a Juntos y que gane la elección provincial”, dijo. Y anticipó que, gane quien gane, el próximo gobierno nacional “deberá acompañar a la Provincia en muchas situaciones estructurales”, al referirse al déficit histórico de este distrito y la puja por los fondos del Conurbano.

“Yo, como precandidato a presidente, y eventualmente futuro presidente, soy consciente de eso, de que no se puede dejar a su suerte a esta Provincia, sino que el gobierno nacional debe trabajar mancomunadamente con el futuro gobernador”.