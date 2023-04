Cubero habló sobre la relación de Indiana y Nicole: “Hace tiempo no ve a la mamá”

Aunque el tema nunca se aclaró del todo, los meses pasan e Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann y “Poroto”, sigue ausente de las habituales publicaciones en redes sociales que realiza la modelo. Versiones de una pelea entre ambas se extendieron durante meses, aunque Nicky negó una ruptura y le bajó el tono a la polémica. Pero, finalmente, se supo que Indiana se fue a vivir con el ex futbolista, cansada de su madre.

Y ahora, Cubero habló del asunto. Sorprendentemente, en diálogo con revista Pronto, “Poroto” accedió a hablar del tema y contó: “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá ‘Indi’ y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, manifestó la pareja de Mica Viciconte.

Y detalló además que la adolescente tiene contención profesional: “Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”.

“La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”, cerró, intentando ser conciliador con su madre.

La historia, al parecer, viene de hace rato, más allá de que la desaparición de Indiana de los planes y las fotos con su madre parece bastante reciente. Las suposiciones de un distanciamiento entre madre e hija se hicieron más fuertes desde los últimos días de diciembre del año pasado. Entonces, comenzó a correr el rumor de que la adolescente estaría enojada con su madre y que se habría ido a vivir con su papá, junto a Mica Viciconte y a su hermanito, Luca, algo que finalmente se terminó confirmando.

UN CONFLICTO DE LARGA DATA

¿Los motivos? Al principio Nicole intentó bajarle el precio al conflicto y contó que Indiana no compartió las vacaciones familiares porque “debía materias, tiene fobia al avión, es adolescente. Yo pasé por eso, en su momento estuve como casi dos años que no quería viajar al exterior. La entiendo perfectamente, la fobia es muy fea”.

Sin embargo, trascendió durante esos meses veraniegos que en realidad una de las causas podría ser un estricto régimen alimenticio que Nicole le impondría a Indiana, que se está iniciando en el modelaje. Al parecer, Nicole le “contaba calorías” para bajar o sostener el paso a Indiana, restringiendo severamente su alimentación, cuando hoy los nutricionistas recomiendan dietas basadas en la calidad nutricional antes que en el simple recorte de calorías. Además, circuló la versión de que el veganismo que Nicky practica lo quiere extender a sus hijas, y que Indiana, quizás, no estaba del todo de acuerdo.

“Nicole quiere lo mejor para sus hijas y, en pos de cuidarlas y de que tengan una vida saludable, Nicole sería muy estricta con las calorías que ingieren sus hijas”, contó en su momento Pampito. “Nicole también es vegana... Entonces empezaron a haber cortocircuitos. La chica ya tiene 15 años”.