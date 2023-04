VIDEO.- La "vecina común" que se hace viral por un fuerte descargo social: "Vagos y vagas"

En medio de la conmoción por el asesinato del colectivero en la localidad de Virrey del Pino, en la Matanza, que derivó en una efusiva protesta de choferes en donde resultó herido el ministro de Seguridad bonaerense, y frente al anuncio de la presencia de gendarmes en los colectivos en zonas "calientes" del Conurbano, una pasajera de micros brindó ante un canal de televisión una serie de comentarios sobre la situación social que generó una amplia repercusión en las redes sociales.

Se trata de Susana, una mujer que habitualmente viaja en la línea de micros 620, que recorre la localidad de González Catán. Durante un móvil se la señala TN, la señora sostuvo que "en nuestro país estamos resignados". "Es una palabra muy triste", expresó.

La pasajera comentó que "como decía mi abuela: 'El vivo vive del tonto y el tonto, del trabajo'. Yo soy del servicio doméstico. Yo estaba contenta, le exigía a la patronal una ley para que nos blanquearan. Pero detrás de todo esto había otra cosa. Tener de donde regalar plata a los vagos y a las vagas".

"Es triste, llega uno a ponerse irascible. Yo me siento una tonta. Viajo a la mañana y uno ve a las chicas con las pestañas así, con las uñas así, a los hijos con los celulares así. Me sacan de mis aportes para darles a esos... Para regalarles mis ingresos. Jamás cobré un plan. Jamás, nunca. Yo para ganarme una moneda más hasta podé árboles. Hago de peluquera. Hago de fumigadora", agregó la mujer.

En esa línea expresó que "tengo dignidad. A mi no me regalan nada. Por eso me da tanta bronca, tanta impotencia de ver que regalan la plata. Siento que estoy muy frustrada".

Asimismo, cuestionó que "los políticos son vomitivos. Todos prometen y ninguno cumple nada. No estoy de un lado ni del otro".

Según lamentó, "es una utopía pensar que a mis nietos les va a quedar un país mejor. El clientelismo político se tiene que terminar. Hay que ganarse el pan de cada día".