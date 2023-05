Elecciones suspendidas por la Corte en Tucumán y San Juan: dura reacción del Gobierno

La Corte Suprema de Justicia suspendió ayer las elecciones de gobernador previstas para el próximo domingo en San Juan y Tucumán, al hacer lugar a dos medidas cautelares solicitadas por la oposición que cuestionaban la validez de las candidaturas de los actuales mandatarios peronistas Sergio Uñac y Juan Manzur, respectivamente, que buscaban se reelectos.

Si bien el alto tribunal no se expidió sobre la cuestión de fondo, dictó una medida con carácter suspensivo por lo que los comicios previstos para el domingo por la gobernación quedaron postergados. En Tucumán también suspendieron para otros cargos, en San Juan no. La Corte pidió a esas provincias informes de la situación de ambos candidatos que deberán entregarse en los próximos cinco días. Así, hasta que el máximo tribunal de Justicia no se expida sobre la cuestión de fondo, las elecciones para gobernador en Tucumán Y San Juan no podrán realizarse.

El Gobierno nacional, al que se alineó todo el Frente de Todos, repudió la decisiónjudicial por considerarla como “una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias” frente a “posibles triunfos del peronismo” (ver aparte).

La Corte, con la firma de tres de sus cuatro integrantes, respondió con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe laposibilidad de que las candidaturas del ex jefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan, no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

En Tucumán, el conflicto gira sobre la candidatura del ex jefe de Gabinete Juan Manzur, quien se postula como vicegobernador luego de haber ejercido la gobernación de Tucumán durante dos períodos consecutivos. En San Juan, la oposición cuestiona a Uñac, quien pretende ser gobernador nuevamente después de haber ocupado ese cargo por dos períodos consecutivos. Pero antes había sido vicegobernador de la provincia.

Para fundamentar la suspensión de los comicios, la Corte citó un fallo anterior del mismo tribunal en el que consideró un deber tutelar “la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder”, según consta en el texto de su resolución.

En Tucumán, un recurso de amparo fue interpuesto por el “Partido por la Justicia Social”, que lideran el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (de origen justicialista), quien actualmente pertenece a las filas de Juntos por el Cambio (JxC) y es candidato a vicegobernador, y su esposa, la senadora nacional Beatriz Ávila, también de la coalición opositora. En tanto, en San Juan la objeción -a través de un pedido de acción declarativa de certeza- fue de la agrupación “Evolución Liberal”, del candidato a gobernador Sergio Vallejos Mini, alineado con el diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei.

EL CASO MANZUR

En el caso de Manzur, la oposición cuestiona su postulación ante el hecho de que fue dos veces vicegobernador en el mandato de José Alperovich, dos veces gobernador y que ahora busca volver al Ejecutivo provincial acompañando a Osvaldo Jaldo.

La medida cautelar, firmada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, sostiene que Manzur no respetaría la obligación de dejar pasar un período luego de dos mandatos, tanto para gobernador como para vice. Ante la posibilidad de que se esté vulnerando el artículo 90 de la Constitución tucumana, la Corte decidió conceder el amparo y ordenó suspender las elecciones para esos cargos hasta tanto se dicte un “pronunciamiento definitivo”.

En el caso de San Juan, el fundamento de la oposición contra el actual gobernador fue que la Constitución provincial admite dos reelecciones consecutivas y que habiendo sido ya Uñac dos veces gobernador y una vice agotó su cupo en el Ejecutivo.

La mayoría de la Corte citó los casos de Gerardo Zamora en Santiago del Estero en 2013 y de Alberto Weretilneck en Río Negro en 2019, quienes debieron resignar sus postulaciones, aún cuando la controversia se zanjó mucho antes de los comicios y no involucró ninguna suspensión.

”TRASCENDENCIA INSTITUCIONAL”

En el fallo sobre San Juan, la Corte aceptó que la “trascendencia institucional que reviste el planteo efectuado” exige “abreviar los plazos”, y fue por ello que dio un plazo de cinco días a ambos distritos para que envíen los informes del caso al máximo tribunal.

“Esta Corte debe asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible dentro del sistema representativo republicano que las provincias se comprometieron a garantizar”, aceptaron Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, sin la firma de Ricardo Lorenzetti, de viaje por Europa.

Tanto Manzur como Uñac obtuvieron el aval judicial en sus provincias para sus postulaciones, que habían sido cuestionadas por las fuerzas de la oposición. “Esta medida de orden excepcional -señalaron los jueces supremos- se dicta en el entendimiento de que nuestro texto constitucional garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades sin intervención del gobierno federal”, pero la existencia de una denuncia sobre la vulneración del principio de la alternancia hizo “imperiosa” la intervención de la Corte.

En medio de la fuerte polémica que se generó por el fallo, el foco estaba puesto en que se adoptó la medida a cinco días de la fecha establecida para los comicios.