Aumentos de mayo: las expensas suben entre un 25 y 30 por ciento

De acuerdo a un relevamiento realizado por EL DIA, entre un 20 y un 30 por ciento de platenses adeuda las expensas, pero la Cámara de Administradores de Consorcio de La Plata informó que eso no está siempre vinculado a la situación económica que atraviesa el país. En relación a los aumentos que hubo en el último año se afirmó que “acompañan la inflación” y que este mes habrá un ajuste que rondará entre el 25 y el 30 por ciento.

Según se explicó, la morosidad no es un tema de preocupación entre los administradores. “No vimos un incremento de deudores que modifique el porcentaje de morosos”, sostuvo Nicolás Juárez, presidente de la Cámara de Administradores de Consorcio de La Plata.

En esa línea, Juárez indicó que la gente que no paga habitualmente las expensas representa entre el 20 y el 30 por ciento de quienes viven en edificios de la Ciudad. “Independientemente de la situación económica, en general los morosos no lo son por esta situación sino por otros motivos que no siempre están íntimamente ligados a lo económico”, agregó el dirigente.

También se mencionó que la variedad de formas de pago que incluye tarjetas de créditos, tarjetas de débito, transferencias y otros medios, facilita el pago y la cobranza de expensas. Se analizó que la posibilidad de pagar en cualquier horario y día de la semana, fue uno de los factores por los que no aumentó el número de morosos.

“El porcentaje de morosos se viene manteniendo en el mismo nivel y nada indica que la situación económica afecte seriamente el pago de expensas. Sí hubo casos con atrasos en los pagos, pero nada que lleve a preocuparse por el incumplimiento de la obligación”, agregó el presidente de la Cámara de Administradores de Consorcio.

Aumento de las expensas

Con relación a los aumentos que experimentaron las expensas en el último año, la entidad que nuclea a los administradores señaló que acompañaron la inflación. Así, los consorcios acumularon un incremente de entre un 90 y un 100 por ciento en los valores de las expensas.

“Los edificios no están exentos de la inflación que afecta al país, sino que por el contrario les impacta de lleno”, dijo Juárez.

Se explicó que los encargados y personal de limpieza aumentan sus salarios según los acuerdos a los que llegan las entidades sindicales, algo que también incide en el costo de las expensas.

Otros factores que pesan las expensas es el gasto por el mantenimiento de los ascensores, obras de plomeros, gasistas, electricistas que, al ser prestadores independientes, ajustan sus valores según índices de inflación o urgencias.

“Todo impacta sobre el valor final de las expensas y los administradores son los que más difícil la tienen a la hora de incrementar sus ingresos que no acompañan a la inflación”, se explicó.

Se anticipó que este mes se esperan aumentos de entre el 25 y 30 por ciento, cifra que dependerá de cada edificio.

Se explicó que los incrementos se aplicarán por el aumento de los valores de los abonos y sueldos de los encargados.

También se espera que haya modificaciones en los costos de las empresas de limpieza.

Costo de las expensas

Desde la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata se informó que los valores de las expensas rondan para un monoambiente entre en $9000 y $12.000.

En tanto quienes viven en un departamento de un dormitorio pagan entre $15.000 y $20.000.

Los habitantes de departamentos que cuentan con 2 ó 3 dormitorios pagan expensas superiores a los $20.000.

Se aclaró que esos valores varían según la cantidad de unidades funciones que hay en los edificios.

En ese marco, los costos se prorratean o redistribuyen según el número de departamentos.

Cuantos más servicios se brinden mayor es el valor de las expensas.

Los edificios que cuentan con encargado, empresas de limpieza, retiro de residuos u otros servicios deberán asumir expensas más elevadas.

También inciden los gastos por reparaciones comunes, de mantenimiento general, la compra de artículos de limpieza, los gastos de agua, luz y gas del consorcio y edificio.