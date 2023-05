VIDEO.- Quejas de comerciantes de City Bell por la nueva obra de las veredas

Los comerciantes de City Bell manifestaron sus quejas por las obras en las veredas de calle Cantilo. Aseguran que no fueron consultados sobre las tareas y que los perjudican económicamente, impuestas sobre Cantilo y calle 8 y alrededores.

“El problema es que no nos preguntaron nada, ni nos prepararon para esto. Los que no son comerciantes no saben lo que es que nos cierren la vereda”, explicó a diario EL DÍA uno de los afectados.

“Nosotros tenemos cheques dados, compromisos a 6 meses, impuestos por pagar pero si esta obra nos va a pagar todos los alquileres, impuestos y compromisos de pago, no hay ningún problema”, añadió el comerciante que está en la zona desde 2004.

“Tendrían que habernos preguntado qué mes conviene pero como es época electoral, se apuraron para que quede todo lindo y, el que no entiende de comercio está contento pero quien sí, va a estar fundido”, agregó.

En tanto, aclaró que la obra “es buenísima para City Bell pero no ahora. Venimos de una crisis, de 40ºC de calor en marzo, está empezando la venta, está empezando el frío y nos cierran la vereda”.

El próximo paso será presentar una nota a las autoridades, firmada por más de cien comerciantes. “Viene el Día del Padre, vacaciones de invierno, Día del Niño. Estamos todos los comerciantes esperando esta fecha”, comentó una comerciante.