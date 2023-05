Todo sobre la coronación de Carlos III: hora, día, invitados y cómo ver la ceremonia en vivo

Carlos III será coronado este sábado como el rey del Reino Unido en una ceremonia en la que participarán más de 2.000 invitados, entre ellos líderes políticos, así como representantes de la sociedad civil y de diversas casas reales, en un evento que marcará la transferencia de su título y poderes después de la muerte de la reina Isabel II en septiembre pasado, tras siete décadas de reinado.



La ceremonia, que formalizará también el papel del monarca como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, se celebrará a las 11 horas (7 de Argentina) en la Abadía de Westminster, en Londres.



La celebración, en la que participarán más de 6.000 miembros de las fuerzas armadas, en el mayor despliegue militar ceremonial en siete décadas, comenzará con un desfile desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía.



Se espera que decenas de miles de personas colmen el Mall, la gran avenida que parte del Palacio, por la que circulará la carroza real que transportará a Carlos III junto a Camila Parker Bowles, la reina consorte, que será coronada el mismo día, acompañada en procesión por miles de militares en uniforme de gala.



El acto requerirá de un gran operativo de seguridad, que incluirá francotiradores en los techos y agentes de civil, detectores de metal, perros rastreadores y una zona de exclusión aérea sobre el centro de la ciudad.



Por su parte, la policía también utilizará tecnología de reconocimiento facial en las calles. "La lista de vigilancia se centrará en aquellas personas cuya presencia (...) suscitaría preocupación, incluidas las personas buscadas por delitos o sobre las que pesa una orden de detención pendiente", informó Scotland Yard en un comunicado, reproducido por la agencia de noticias AFP. Vigilarán también a posibles manifestantes, antimonárquicos o ecologistas, que busquen "alterar el orden público", señaló un portavoz del palacio, que prometió "firmeza" y "cero tolerancia".



Más de 100 líderes políticos asistirán al evento, entre ellos Sunak. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no estará presente, pero será representado por su esposa, Jill Biden. Sí acudirán a Londres el mandatario francés, Emmanuel Macron, su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Representando a la Argentina estará el embajador Javier Figueroa y su esposa Alessandra Viggiano Marra.



El príncipe Guillermo, heredero al trono, estará junto a su familia, mientras que Enrique asistirá sin su esposa Meghan, quien se quedará en California con sus hijos. También asistirán los reyes de España, Dinamarca, Mónaco y Jordania, aunque la mayoría de los duques británicos no fueron invitados debido a la intención de Carlos III de tener una lista "meritocrática y no aristocrática".



A la vez, se invitó a más de 850 representantes de comunidades y organizaciones benéficas de todo el país, entre ellos más de 450 galardonados con la Medalla del Imperio Británico en reconocimiento a sus contribuciones.



Después de la ceremonia, habrá un banquete en el Palacio de Buckingham para celebrar la coronación del nuevo monarca con comidas tradicionales británicas. Carlos y Camila eligieron personalmente la receta de la tarta que se servirá: una quiche de espinacas, aluvias y estragón.

Como ver la asunción en vivo

La ceremonia de coronación se podrá ver en vivo en TV por cable en las principales cadenas británicas como la BBC y SkyNews. Las cadenas más importantes de Estados Unidos, ABC, CNN, NBC, MSNBC y Fox, también trasmitirán la ceremonia en vivo.

Otra opción es verla de las plataformas de youtube, que también contará con varios canales para poder seguirla minuto a minuto. Algunos links serán:

- https://www.youtube.com/@BBCNews

- https://www.youtube.com/@ITVNews

- https://www.youtube.com/@SkyNews