Ana Bolena: una historia de amor y traición

No es ningún secreto que Enrique VIII de Inglaterra tenía una historia de citas algo complicada. Desde una rima de patio de escuela hasta su propio musical de Broadway: sus esposas han seguido siendo el legado de la dinastía del rey Tudor. Considerada una de sus esposas más divisivas, lo que pasó con Ana Bolena sigue siendo el tema de un apasionado debate hasta el día de hoy. Una historia de lujuria, amor, escándalo y asesinato: a pesar del tiempo transcurrido, Ana sigue siendo hasta ahora la villana del histórico linaje Tudor. Declarada culpable de múltiples delitos contra su marido, Ana fue decapitada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536. Pero, ¿qué hizo exactamente que la llevó a la muerte?

El ascenso de Ana a la infamia comenzó mucho antes de su ejecución. A lo largo de sus muchos años de reinado, Enrique -que se había casado a sus 17 años con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos- buscó desesperadamente un heredero a la Corona y demostrar al resto de monarcas de Occidente su valía. Pero ese hijo no llegó, el matrimonio se fue desgastando y, para colmo, se enamoró perdidamente de la bellísima Ana Bolena, una de las damas de Catalina.

Catalina había estado casada originalmente con el hermano mayor de Enrique, Arturo. Esta situación llevó a Enrique a creer que su matrimonio era ilegítimo a los ojos de Dios. Así, solicitó al Vaticano que anulara su matrimonio con Catalina para poder casarse con Ana, de quien creía que le daría un hijo y heredero legítimo. Cuando la Santa Sede rechazó su reclamo y decidió excomulgarlo, Enrique puso en marcha el comienzo de la Reforma inglesa para legitimar su boda con Ana y asegurar que cualquier heredero varón que produjera pudiera heredar el trono sin ser impugnado.

Tras siete largos años de espera del divorcio, Ana y Enrique se casaron en enero de 1533. Su matrimonio fue de adoración y pasión ardiente. Poco después de contraer enlace, concebirían a su hija Isabel. Lamentablemente, lo que siguió fue una serie de pérdidas de embarazos y angustia.

Gravemente herido en un accidente de justas (competencias de lanzas) en enero de 1536, Enrique estuvo increíblemente cerca de la muerte. Tras ser arrojado de su caballo con armadura completa, el animal (también completamente blindado) cayó encima de él dejándolo inconsciente durante dos horas. Muchos creyeron que el accidente sería fatal, y el estrés de perder a su esposo y rey provocó a Ana un aborto espontáneo.

El niño que llevaba en su vientre era el hijo largamente esperado por el que Enrique y Ana habían orado tanto. Las consecuencias del accidente de Enrique y el presunto daño cerebral marcaron el principio del fin para el matrimonio.

Ana fue ejecutada después de ser declarada culpable de tres delitos diferentes menos de seis meses después. Pero ¿cuáles fueron las fechorías que cometió Ana en esos últimos meses que justificarían su arresto, encarcelamiento y ejecución? El más conocido de los delitos de Ana fue su presunto adulterio con varios hombres diferentes de la corte Tudor. El músico sueco Mark Smeaton fue uno de los acusados. Arrestado en abril de 1536, finalmente confesó haber sido amante de la reina. Se cree que esta confesión fue el resultado de la tortura o la presión emocional. La confesión llevó al arresto adicional de varios colaboradores del rey como Sir Henry Norris; el propio Novio del Taburete del Rey (asistente del monarca en el baño), Sir Francis Weston; y Sir William Brereton.

Defendiendo su inocencia rajatabla, todos fueron declarados culpables en el juicio. Uno de los miembros del jurado que presidió el caso fue Thomas Bolena, el propio padre de Ana.

Desafortunadamente, mientras estaba detenida en la Torre de Londres, la reina había relatado conversaciones y coqueteos con varios miembros de la corte que la implicaban a ella y a los hombres en algo más siniestro. En una conversación “juguetona” entre ella y Norris, Ana había insinuado que (si el rey muriera) Norris estaría buscando ocupar su lugar como esposo. Sin darse cuenta de cuánto peligro corría, no sabía que todas las conversaciones estaban siendo reportadas a su marido. Lo que se contó como una broma inocente implicaba a Ana en un delito mucho más grave que el adulterio: Ana acababa de admitir la traición.

Y la traición en la corte Tudor era uno de los crímenes más temidos. El padre de Enrique ganó el trono de Inglaterra en batalla -durante la Guerra de las Rosas- y no por sucesión. Enrique tenía claro que los años anteriores a su reinado habían sido tumultuosos, y de que podían existir reclamos más fuertes al trono. El temor a una nueva guerra en nombre del trono significaba que cualquier crítica a la corona se encontraba con una justicia rápida. La traición se consideraba una amenaza tal para el rey que abarcaba todo, desde conspirar contra la corona hasta simplemente mencionar la mortalidad del rey o predecir su muerte.

Las revelaciones de las conversaciones de Ana significaron que Enrique ahora tenía pruebas para acusarla de conspiración contra el rey. Si Enrique había tenido alguna duda antes sobre si hacer ejecutar a Ana era lo correcto, ahora tenía la prueba para demostrar que había sido traicionado.

Los cargos contra Ana continuaron deshonrándola y desacreditándola cada vez más. No era suficiente que fuera ejecutada: sus enemigos en la corte querían asegurarse de que no quedara ningún legado después de su muerte. El rumor de que Ana era una bruja no era nuevo, pero su encarcelamiento y juicio inminente alimentaron historias sobre su uso de fuerzas sobrenaturales para asegurar su asiento en la corte. Desde que tenía un dedo extra hasta la versión sobre deformidades de sus niños nacidos muertos, la corte se deleitó con las historias del libertinaje de Ana; y aunque sus cargos no incluían brujería, la larga lista de rumores históricos contra la reina allanó el camino para el cargo final impuesto contra Ana: algo tan atroz que la desacreditaría no sólo a los ojos de su esposo, sino a los ojos de Dios. Un pecado imperdonable.

El último de los hombres arrestados y acusados de cometer adulterio con Ana fue Jorge Bolena, su hermano. Lo declararon culpable en un juicio cuyo jurado incluyó a su padre, y Jorge fue ejecutado por conspirar contra el rey y por incesto. No se aportó evidencia que sugiriera que Ana y Jorge hubieran tenido una relación incestuosa, aparte del hecho de que pasaban mucho tiempo juntos y se vio que eran cercanos. Al declarar a su hijo culpable junto a los otros acusados de adulterio, Tomás Bolena selló el destino de su hija. Pese a la falta de pruebas sólidas, Ana fue ejecutada el 19 de mayo de 1536.

Enrique conmutó la sentencia de Ana de ser quemada a decapitada, y contrató a un espadachín francés reconocido por su experiencia en ejecuciones para garantizar una ejecución rápida. Ana dio un breve discurso en el patíbulo antes de arrodillarse para aceptar su sentencia. Enrique esperó en Tower Hill a que los cañones anunciaran la muerte de Ana, antes de girar rápidamente su caballo y cabalgar a Hampton Court para un partido de tenis. Exigió que todas las pinturas de Ana fueran removidas y destruidas, y declaró su matrimonio ilegítimo (eliminando a su hija Isabel de la línea de sucesión). Esto significaba que cuando Enrique se casó con su tercera esposa Jane Seymour once días después, no había duda sobre la legitimidad de la jugada. Era como si Ana nunca hubiera existido.

