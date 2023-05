Secretaria de Milman declaró que le hicieron borrar fotos sobre el atentado a CFK en la oficina de Bullrich

Una de las secretarias del diputado Gerardo Milman, Ivana Bohdziewicz, declaró que borraron datos de su teléfono, en la causa por el atentado a Cristina Fernández. Esto, detalló, habría ocurrido en la oficina de Patricia Bullrich, presidenta del PRO.

En su declaración, Bohdziewicz afirmó que Carolina Gómez Mónaco, otra de las asesoras de Milman, fue la que la acompañó a la oficina de Patricia Bullrich. Allí estaban el diputado y un perito, encargado de borrar los datos que portaba el celular.

En tanto, aseguró que se sometió a este evento ya que “estaba preocupada por mi vida personal”. “En ese momento, los medios estaban bastante activos. Entonces, deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo”, agregó.

De esta manera, la defensa de la vicepresidenta volvió a reiterar su pedido para apartar de la investigación a la jueza María Eugenia Capuchetti. Este mediodía, CFK apuntó contra la ex ministra de Seguridad y ella le respondió.

En tanto, en Tribunales se consideró a esta declaración como un asunto “más político que judicial”. La joven descartó, nuevamente, haber escuchado a Milman decir “cuando la maten, voy a estar en la Costa”, algo que denunció Jorge Abello, dos días antes del ataque.

Tanto Bohdziewicz como Mónaco dieron sus teléfonos a la Justicia el 1 de diciembre, a pedido de la querella de Cristina. La PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) fue la encargada de analizar el contenido de los dispositivos.

Una semana antes de esa entrega, es decir, la última semana de noviembre, ocurrió la eliminación de la información del teléfono de Bohdziewicz. Ella informó de este hecho y aclaró que fue “tanto los mensajes como las fotos, porque sentí que se podía violar mi intimidad si me pedían mi teléfono”.

“Borré todo porque no había posibilidad de seleccionar solo algunas cosas y tenía fotos íntimas mías comprometedoras. Para eso me asesoré. De todas maneras, quiero aclarar que nunca hablé de nada relacionado con el atentado a la vicepresidenta en cuanto a una participación criminal en el mismo”, agregó.

Estas nuevas declaraciones se dieron luego de que la asesora de Milman pidiera ampliar su indagatoria. Allí, se retractó y dijo “hubo un mal entendido con que no había ido a Casablanca”.

Detalló, más tarde, que Mónaco y Milman estaban reunidos en ese lugar “y yo me acerqué al lugar dos minutos para concretar cuestiones sobre el viaje que se estaba organizando a Pinamar”, al que ella iba a asistir.

En tanto, contextualizó que todo su equipo de asesoras que trabajaban con él había sido despedida “diciendo que éramos todas unas inútiles. El clima estaba difícil de cara al viaje a Pinamar. Se lo veía molesto”.

Lo que habría ocurrido luego fue encontrarse con Mónaco, quien le transmitió preocupación y le informó que había hablado con Milman para que les diera “un respaldo”. “Me comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia (Bullrich) y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares, porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente”, recordó.

Cuando llegaron a la oficina de la ex ministro de Seguridad “no había nadie, solo Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo”. Le informó que había pedido el secuestro de los móviles y “preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos, deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo”.

Ella estaba incomunicada tras entregar su aparato celular y cuando se compra otro, había una copia de seguridad de Whatsapp para instalar, lo que la hizo sospechar si realmente habían eliminado todo. Se comunicó con Mónaco, ésta le recomendó hablar con un abogado de Bullrich, quien le transmitió tranquilidad.

Desde ese momento, dejó de hablar con Mónaco por sentirse “muy presionada”. En tanto, su ex compañera no dejó de intentar comunicarse con ella: “Yo ya me sentía presionada y por eso quería venir a declarar cuanto antes. Siento que todo lo que está pasando me está perjudicando”.

Su principal temor es “la insistencia de Carolina Mónaco tratando de comunicarse conmigo. Me da un poco de cagazo no contestarle y que se me plante en la puerta de mi casa”. Horas antes de declarar, las llamadas de su ex compañera siguieron y recibió un último mensaje: “Por favor, no me traiciones vos también. Yo estuve con vos. No me dejes en banda”.