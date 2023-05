VIDEO. En medio de una eliminación muy pareja, Delfina dejó las cocinas de Masterchef

Los domingos en Masterchef son de extrema tensión. Los participantes que llegan con el delantal negro tienen la chance de irse si tienen una mala performance. Justamente, eso fue lo que dejó afuera a Delfina, que entre lágrimas tuvo que dejar su delantal.

El jurado explicó el nuevo reto: en 65 minutos, debían preparar dos chorizos con las mezclas que elijan, con salsa y vegetales. En una prueba muy exigente (aunque parecía algo sencillo), también sufrieron Antonio y Silvana, aunque ambos subieron al balcón con lo justo.

La presentación de Delfina fue de chorizos de paleta de cerdo y grasa de pella, con salsa de tomate y puré de boniato. En la devolución, Damián Betular le remarcó: “Está difícil”.

Tras la decisión, la joven participante se despidió entre lágrimas y afirmó: “Desde chica me di cuenta de que esto me gustaba y no siento otra pasión. Voy a seguir estudiando para algún día poder ser colega de ustedes”.