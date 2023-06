Más allá de Brasil, el Lobo debe mejorar

Desde lo estrictamente futbolístico, el empate en Goiania no dejó prácticamente nada. Solamente el buen regreso de Benjamín Domínguez tras más de dos meses de inactividad por una lesión puede anotarse en la columna del haber, excede la realidad del punto sumado, esa unidad que le permitió llegar a la última fecha del Grupo G con chances de clasificación, aunque sin depender de si mismo.

El jueves por la noche en el estadio Hailé Pinheiro dejó pasar una gran chance de, al menos, jugar de otra manera un encuentro decisivo en el que regaló los primeros 45 minutos.

Gimnasia planteó un partido intenso, con un mediocampo más corredor, pero nunca logró plasmar en el campo esa idea. Las salidas de Eric Ramírez y Franco Soldano, entre los más cuestionados por los hinchas en los últimos juegos, no encontraron reemplazos superadores ya que ni Antonio Napolitano (jugó en lugar de Alan Lescano, titular sin dudas en este Gimnasia 2023), ni Alexis Steimbach ni Maximiliano Comba tuvieron un buen partido. Franco Torres, con características de externo propiamente dicho, jugó apenas por encima de ese flojo nivel colectivo.

El equipo está atravesando un momento de meseta en cuanto a rendimientos colectivos, lejos de los picos de la temporada: Argentinos Juniors, Racing y el clásico. En las últimas semanas jugó sin brillo colectivo en las victorias (Lanús, Arsenal, Independiente Santa Fe) y dejó una imagen preocupante en las derrotas de visitante frente a Godoy Cruz y Unión. Ante estos rivales, el Lobo careció de esa intensidad que es una marca registrada de los mejores momentos del ciclo.

“Parecía que vivimos a pasear a Santa Fe”, dijo Leonardo Morales tras la derrota ante el Tatengue. En gran medida, las formas de esa caída provocaron que Sebastián Romero haya metido mano para el partido disputado en Brasil.

Tal vez sea momento de replantearse puertas adentro, más allá de la intensidad y la presión, si el dibujo táctico de las últimas fechas es el mejor de acuerdo a los intérpretes que tiene Chirola en el plantel, tanto en cuanto a sus características como a la actualidad de cada uno.

Gimnasia necesita recuperar juego y puntos el próximo martes, ante Huracán

El Lobo, que ha afrontado la sumatoria de campeonato y Copa lejos de las condiciones ideales, está sufriendo el desgaste físico de algunos jugadores, además de que algunos de ellos no logren nivel o continuidad.

El sistema 4-1-4-1 no ha encontrado externos que lastimen, quizá porque salvo Franco Torres y el retornado Benjamín Domínguez el resto de los jugadores no lo son. Un 8 más clásico (Steimbach) y delanteros como Franco Soldano y Eric Ramírez jugaron por los costados en las últimas fechas, lejos de sus mejores versiones. Franco Torres puede ser una opción por la derecha o bien tal vez sea hora de que Cristian Tarragona tenga una compañía más cercana en el área, sea con Franco Soldano, Eric Ramírez o Ivo Mammini. Solo ante Racing y un rato frente a Tigre, Chirola puso dos delanteros más clásicos, de vértice a vértice del área. En el resto de los partidos, asoma Tarragona como referencia ofensiva, no siempre abastecido de la mejor manera.

Tras la jornada libre para los jugadores luego del viaje a Brasil, Gimnasia volverá esta mañana a los entrenamientos.

Regresará Felipe Sánchez en lugar de Diego Mastrángelo en la cueva y Bautista Barros Shelotto podrá competir con Guillermo Enrique en el lateral. Después, del medio hacia adelante hay lugares sin dueño en el equipo. El cuerpo técnico buscará respuestas individuales, pero también deberá hallarlas en el plano colectivo. Más juego, para que Gimnasia vuelva a sus mejores momentos del torneo.

El encuentro del martes asoma como muy importante, para recuperar esos puntos que valen muchísimo en este primer semestre del año. Después, la seguidilla es feroz: los viajes a Santiago del Estero, Lima y Rosario ante Newell’s serán más fáciles de afrontar con tres puntos en el bolso. Por eso, todo Gimnasia sabe que este es el momento de encontrar un nuevo pico para dejar atrás esta meseta.