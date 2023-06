Scaloni se mostró preocupado por el exigente calendario de las Eliminatorias para el Mundial de 2026

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, admitió estar "preocupado" por el exigente calendario de las próximas Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

"La verdad es que tenemos muy poco tiempo e intentamos pensar más en la recuperación que en los entrenamientos, porque al final lo único que queremos es que (los jugadores) rindan al máximo y no le podemos poner mucha carga", explicó Scaloni.

"Esto representa en sí mismo un contratiempo que hay que afrontar de la mejor manera", agregó el DT campeón del Mundo en una entrevista con FIFPro, el sindicato mundial de los futbolistas.

"Nos preocupa un montón", aseguró Scaloni sobre el calendario que afrontarán a partir de septiembre, con el inicio del certamen clasificatorio para la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

FIFPro hace un tiempo que lucha por el descanso de los futbolistas y elaboró un informe para retratar esta problemática. Los seleccionados sudamericanos tendrán 18 partidos que se dividirán en 9 jornadas dobles.

