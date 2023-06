Franco Soldano: “Pongo en segundo plano el beneficio o el buen partido personal”

Franco Soldano, quien viene jugando como 7/8 en el dibujo táctico de Chirola Romero, no fue titular en Goiania. Con chances de volver al equipo ante Huracán, el exBoca que ingresó en el complemento en Brasil habló del rendimiento del equipo, del penal no cobrado por la mano de Hugo que hubiera dejado mejor parado al Lobo de cara a la fecha final del Grupo G y se refirió también a su posición en la cancha, más lejos del arco rival.

“Creo que en el primer tiempo no terminamos de encontrarle la vuelta al partido y en la segunda parte fuimos mejores, tuvimos aproximaciones, y alguna que otra chance de gol. Uno se queda, de todos modos, con la calentura de la última jugada con el penal que no nos cobraron”, analizó Soldano lo hecho por Gimnasia en Brasil.

El delantero formado futbolísticamente en Sunchales valoró la levantada tripera del segundo tiempo porque “fue la mejor parte del encuentro, porque hicimos sentir el hombre de más. Incluso ellos prácticamente trataron de sacarse la pelota de encima pero no pudimos ser claros, por eso volvimos a Argentina con un sabor amargo”.

De cualquier manera, no omitió el flojo rendimiento del Lobo en la primera parte del encuentro. “Sobre todo en los primeros 20 o 25 minutos nos costó hacer pie. En el final del primer tiempo nos acomodamos y en el complemento fuimos mejores. Incluso, en los últimos 15 minutos merecimos la ventaja”, señaló Soldano.

Acerca del arbitraje del boliviano Ivo Méndez, que no cobró una evidente mano de un hombre de Goiás cerca del final del juego, el delantero devenido volante dijo: “Es tan difícil opinar al respecto. Para mi en la cancha es una jugada clara y la veo en imágenes y es más clara todavía. La mano no está apoyada en el suelo a diferencia de la jugada nuestra, que cobraron y después anularon. Esta ni siquiera la cobraron”. Además, agregó que se trata de “parámetros y decisiones que uno trata de entender pero se hace difícil”.

“Hay una cuestión reglamentaria que parece que los jugadores la sabemos y no quienes deben impartir justicia”

Especialmente en lo que hace al criterio de las infracciones por mano, es un momento complejo en el que se ha perdido de vista la intencionalidad en la infracción y eso complica las cosas, al punto de que el propio protagonista ya no sabe que mano es sancionable y cual no. “Totalmente, porque hay una cuestión reglamentaria que parece que nosotros los jugadores la sabemos pero los que tienen que impartir justicia no la saben. Pasó el otro día con el partido frente a Sarmiento, donde escribieron una nueva regla dentro del reglamento. Y en Brasil uno puede decir ‘no cobra una porque no cobra la otra’ pero una la cobró (la que no debería haber cobrado) y la otra no. Por eso la calentura”, señaló el jugador mens sana.

En cuanto a su nivel personal, con escaso aporte fuera de su posición natural (contra Racing, fue segundo punta pero jugó casi todo el torneo recostado sobre derecha) Soldano expreso que es “delantero. Y jugué toda mi vida de delantero. Cuando juego con otro punta como Cristian Tarragona -o Eric Ramírez en su momento- me siento cómodo. Quizá así di mi mejor versión en Unión, sobre todo con Lucas Gamba. Pero hay algo que dije cuando llegué al club, incluso cuando hemos ganado partidos y lo repito: vine acá a ayudar desde donde me toque”.

Al respecto, amplió la opinión, que no tiene cuestionamientos para la decisión de Sebastián Romero ante lo que el entrenador entiende son necesidades del equipo. “Soy uno de los jugadores más grandes, con más partidos, entonces si me toca aportar de volante lo haré y si me toca jugar más adelante también. Acá pongo en segundo plano el beneficio o el buen partido personal, lo que importa es lo colectivo. Donde me toque ayudar, trataré de hacerlo de la mejor manera. Cometeré errores pero siempre tratando de ayudar al equipo”, expresó Franco Soldano, que ante el Globo volvería a ocupar un lugar en la formación titular nuevamente recostado por la derecha.