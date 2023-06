VIDEO. "Nos falta un hijo", el desesperado pedido de una familia que quiere recuperar a Homero, el "loro hablador"

Homero es un loro que vivía con su familia en La Balandra, Berisso. Generación tras generación, fue cuidado y preservado en un ambiente en que estaba cómodo, alimentado y donde recibía mucho cariño por parte de sus dueños y también de la gente que lo visitaba.

Lo cierto es que en los últimos días, el loro fue separado de su lugar habitual por Fauna, que mediante una denuncia se hicieron presentes en el sitio y se lo llevaron a un área ubicada en 3, 43 y 44. Según lo que relataron a este medio, fue por "falta de papeles".

En diálogo con EL DIA, sus dueños Luis y Cristina, explicaron su procedencia y las chances de poder recuperarlo de forma inmediata, para que pueda volver a su hogar.

Luis aseguró que Homero llegó "por la familia hereditaria": "Era de mis abuelos. Lo tuvieron ellos, mis tíos, mi viejita que falleció hace 2 años y me lo quedé yo, nada mas. De ahí en mas estuvo toda la vida conmigo, porque no quería a nadie que fuera mi abuelo y yo. Se acostumbró a toda la vida de acá, se acostumbró a la gente. Él veía a los chicos y se volvía loco".

Por su parte, Cristina aseguró: "A Homero nos lo sacan por una denuncia. La misma decía como él (por Luis) vendía pájaros, pero nada que ver. Ofrecé la plata que quieras, que no estaba en venta. Venía gente de afuera, de Buenos Aires y decían `¿y el loro, y el loro´?. Lo primero que pedían era hablar con el loro. Vos mirás en la página de la playa La Balandra, y no vas a ver otra cosa que hablen de él: `Que vuelva a su casa, que vuelva con su padre´. La gente está toda triste".

En estos momentos, el loro se encuentra en un área de fauna y flora y su familia asegura que se lo llevaron "porque nos dijeron que no teníamos los papeles". ¿Cómo los íbamos a tener, si la familia ya no existe?. Yo hice un descargo y dije que si hubiéramos sabido que el loro necesitaba una libreta, se las hubiéramos hecho. Porque hasta los perros que han dejado tirados acá tienen papeles, porque él (por Luis), los lleva al veterinario, les hace hacer la libreta, le da la vacuna cada vez que hay que llevarlos. Te da mucha bronca, mucha impotencia", manifestó Cristina. "Al loro los queríamos todos acá. Nos falta una parte", sumó.

A su vez, en esta misma línea, explicó que hasta el momento Homero no se encuentra solo: "El está con una hurraca. No los pueden separar porque estuvieron viviendo juntos todo este tiempo. Me consolaría saber que lo vamos a recuperar. Ellos me pidieron testigos y agarré enseguida los contactos que tengo de los que han venido acá, que yo sabían que lo quieren al loro y lo conocen desde hace mucho tiempo y les mandé un mensaje pidiéndole sus datos. Son como 30 y ellos me pidieron 4. Mandaban videos al facebook para que vean que lo teníamos bien. A los chicos de la escuela 10 de acá de Berisso, los trajeron los maestros a hacer una excursión y se paraban a escucharlo como cantaba. La cumbia villera le encanta. Y los chicos se sentaron y le hablaban. A la señorita no la quiso, le decía malas palabras. Todo el mundo estaba enloquecido acá".

Por último, esperanzados por la vuelta del loro, Luis aseguró que ante su ausencia "le falta un hijo". "Ellos vienen por una denuncia. Yo les mostré todo lo que yo tenía. El me decía `Hola pa, hola como te va´. Si quisieron hacer un bien, claramente no lo hicieron. Está sufriendo. Que vengan y hablen conmigo".