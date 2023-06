El mismo perro con otro collar

¡Qué abrigadas, chiquis! ¡Gorros, guantes, bufandas! ¿Cuántas de ustedes maldijeron la ola de calor que padecimos y juraron ante escribano público no quejarse más del frío?

No me acuerdo. No hay pruebas.

¡Qué quieren! ¡Estamos casi a fines de junio! ¡Todavía ni empezó el invierno! No sean gatas floras, please. No hay clima que les venga bien.

Igual, la forrándula está bastante “hot” y calientan el ambiente.

No me hables de la berretada de la tele chatarra, porque me da arcadas. Empezando por la sobredosis de trapitos sucios de Jorge Rial y flia. ¡Morena hasta en la sopa! Saturada estoy.

De algo tiene que vivir la piba. Le pagan bien para sentarse en los programas de chimentos, prender el ventilador, y tirar merda a diestra y siniestra.

¿No probó con laburar?

Dice que trabaja “en las redes”.

No le creo. ¿No vieron las uñas extra larguísimas que tiene? ¿Cómo hace para usar el teclado?

Qué sé yo … Mandará audios …

Otro que copó la pantalla fue “L-Gante”. Una pinturita, el cumbiero 420. Ahora, en cana.

¿Ya lo fue a visitar Wanda?

¡No! La Nara se mandó otra de película. Alquiló una sala para ver “La Sirenita”, y fue con el marido y los críos. El sueño del cine propio.

¡Qué agrandada! ¿De qué se las da? Muy grasa eso de contar guita delate de los pobres, che. No se hace.

Parece que le echó el ojo a uno de los participantes de “Master Cheff”. Dicen las malas lenguas que se está comiendo a un tal Juan Francisco, guardavidas de profesión.

¿Eso no es acoso laboral?

Al contrario. Chichonea, histeriquea y lo favorece. Tiene coronita el chabón.

Le envidio la libido a la blonda. Lo mismo que a la China Suárez. ¡No paran!

Ya no es rubia Wanda, ¿no te enteraste?

“Master Cheff” con ella a la cabeza bajó estrepitosamente el rating. No le llega ni a los talones a Del Moro, por más mediática y quilombera que sea.

Ahora se vienen los “Martín Fierro”. Venturita anda como loco por todos lados. Otra figurita repetida.

¡Cómo se sulfura! ¡Le va a dar algo en cámara! ¡Se le salta la térmica dos por tres!

Cambiando el ángulo de la información, ¿vieron que no hay más “Frente de Todos”?

¿Se borraron porque saben que pierden por goleada?

¡No! Se rebautizaron. Ahora se llaman “Unión por la Patria”.

El mismo perro con otro collar, entonces. No nos engañemos, chicas. La mona, aunque se vista de seda, mona queda, decía mi Nonna.

La mía decía: “Te conozco, mascarita, aunque lleves antifaz”.

Preparémonos. Se viene una andanada de spots de campaña y “espacios cedidos a los partidos políticos” bla, bla, bla, a cual más inverosímil, cursi, demagógico y berreta.

Todos prometen el oro y el moro, se hacen los patriotas, los inmaculados, los bien intencionados, y cuando cazan al manija, nos garcan de arriba de un poste.

Tendríamos que reeditar la “Toma de la Bastilla”, amigas.

Conformémonos con recordar “la toma de la pastilla”. Convido.

¿Con birra se puede? ¡Chin, chin!