Denuncian un feroz ataque en otra escuela Secundaria de la Ciudad

Otro caso de violencia escolar volvió a generar preocupación en las últimas horas en la comunidad educativa de la Ciudad: una alumna del nivel Secundario habría sufrido un feroz ataque en la escuela Media Nº 26 y debió recibir atención médica como consecuencia de los golpes que, según se denunció, le habrían aplicado otras estudiantes del colegio.

Durante la tarde de ayer podía verse el daño provocado en la golpiza sobre el cuerpo de la adolescente que concurre a uno de los cursos del primer ciclo de la Secundaria en la institución situada en 4 entre 62 y 63. La mamá de la joven denunció que “casi la matan”.

Según aseguró la mujer, la agresión se produjo en un contexto de ataques permanentes que definió como un caso de bullying. “Cuando fui a la escuela a pedir explicaciones, como respuesta me dijeron que saque a mi hija del colegio. Es una locura. Deben expulsar a quien casi mata a mi hija. Me la dejaron con cuello ortopédico y los directivos no hicieron nada”, aseguró la madre de la chica en declaraciones a un canal de cable.

La mujer decidió radicar la denuncia en la comisaría novena. “Ya no sé a quién recurrir. Encima, me dicen que saque a mi hija del colegio, pero tengo a mis tres hijos ahí. No puedo cambiar mi vida por estos inoperantes”, sostuvo la mujer, quien reclama una rápida intervención de las autoridades educativas.

Otra denuncia en la granja

La problemática de la violencia en el entorno educativo también se presentaría en la escuela Media Nº 22, situada en 520 y 138.

Así lo denunció un joven de esa comunidad educativa ante este diario: “El consejo escolar y los inspectores escolares deben saber que en la Secundaria 22 es necesaria una intervención. Los alumnos de esa escuela se pelean todos los días y los directivos no ponen límites”.

El denunciante sostuvo que la recurrencia de esos episodios de violencia ya se refleja en una cuenta abierta en una red social.

Los casos denunciados en la víspera tienen como antecedente cercano el escenario de constante tensión por enfrentamientos entre adolescentes que cursan en el colegio “Carlos Vergara”, de Barrio Norte.

La semana pasada llegó a un punto extremo, en el que otra presunta pelea tuvo como corolario la presencia de patrulleros y una investigación policial que busca determinar si, como se indicó, se vio un arma de fuego.

La situación trascendió ayer, primero en denuncias realizadas desde esa comunidad educativa. Luego, fue confirmada en información brindada desde la Policía. Sin embargo, tendría antecedentes en los últimos meses.

En el episodio que se registró el jueves 8 hubo que llamar a la Policía por la batalla que se armó a la salida del turno mañana. Según los testimonios que recogió este diario, hasta los padres sufrieron piedrazos en sus coches cuando vinieron a retirar a sus hijos”.

Ante una consulta de este diario, desde la Policía se indicó que recibieron en la fuerza una denuncia de la madre de un alumno en la que se mencionó la presencia de un arma de fuego en la esquina de 4 y 35, en ese cambio del turno del mediodía. Todo, mientras se desarrollaban corridas y pedradas, según los testimonios.

La fuente policial apuntó que ante esa voz de alarma la fuerza envió patrullas a la zona y hasta llegaron a interceptar un auto señalado en la denuncia pero en la requisa no se obtuvo lo que se buscaba: un arma de fuego.

Más tarde, la familiar de un alumno deslizó que había concurrido en auxilio de un sobrino llevando un arma blanca entre sus prendas.

La situación tiene en estado de alerta a la comunidad. Incluso, se analizan medidas puertas adentro. “En la dirección de la escuela ya no saben qué hacer para contener esto”, indicó otro integrante de la comunidad del colegio secundario, quien pidió intervención de las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación “antes de que pase una desgracia”. Desde la cartera educativa prefirieron hacer silencio ante la consulta de este diario.