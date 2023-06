Racing quiere llevarse a Guillermo Enrique

Al margen de la delegación que anoche jugó en Santiago del Estero, no todas son malas noticias para el correntino. Es que más allá de haber perdido la titularidad y su lugar entre los 23 a partir de una inconducta, nada menos que Racing se mostró interesado en el jugador.

La intención original de la Academia es llevarse al jugador a préstamo, pero la dirigencia tiene como premisa solamente ceder en esa condición a aquellos jugadores a los que quiere darle otro rodaje, por lo que la idea es vender al lateral derecho.

Lejos de descartar su incorporación, desde Avellaneda adelantaron que van a hacer una propuesta por la compra de un porcentaje del futbolista, algo que implicaría una buena noticia para el categoría 2000 que necesita descomprimir su situación y tal vez la mejor opción hoy sea jugar en otro lado.

Racing es por ahora el único interesado ya que más allá de los rumores, ni San Lorenzo ni Colón realizaron llamados a los dirigentes encargados del fútbol profesional albiazul.

No hay que perder de vista que Racing ha mostrado en más de una oportunidad su intención de comprar la ficha de Benjamín Domínguez, con ofertas insuficientes para la tesorería tripera. ¿Volverán a la carga por el juvenil? Lo concreto, por ahora, es el diálogo entablado por Enrique.

“Ven siempre lo malo de un jugador, nunca lo que un jugador sufrió para estar hoy en día donde está, para llegar a primera . Muchos dicen que no me da, quizá algún día conocerán la historia que yo tengo. No saben lo que sufrí para ganarme un lugar, porque la vengo peleando y sacrificándome mucho”, dijo Enrique tras la igualdad frente a Goiás, en una declaración que no pasó desapercibida y expuso su actual estado de ánimo. Luego, en la previa del partido ante Huracán hubo una inconducta en la relación de Enrique con sus compañeros y lo desafectó de la concentración. Y ayer se dio la misma situación, aunque todas las fuentes consultadas apuestan a la recuperación del jugador.

Guillermo Nicolás Enrique debutó en primera división el 23 de noviembre de 2021 en la goleada 5 a 2 sobre Talleres, al ingresar sobre el final del partido en lugar de Johan Carbonero. En marzo siguiente ingresó frente River y a la fecha siguiente fue titular en el clásico del 20 de marzo que terminó igualado 1 a 1. Desde allí, ha jugado más de 50 partidos en primera división y lleva un tanto convertido.