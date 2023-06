La precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, da su primera conferencia de prensa junto a su compañero de fórmula, el radical Luis Petri, que comenzó hablando.

“Argentina no resiste más parches”, dijo Petri al tomar la palabra y agregó: “La Argentina necesita cambios muy profundos y yo se que Patricia los va a hacer”.

A su turno, Bullrich sumó: “El equipo que armamos se va a jugar por la gente. No va a ser un cambio que se va a quedar a mitad de camino. Será un cambio consistente y con decisión”.

“Muchas gracias a Petri por haber aceptado este desafío. Es un desafío muy importante el de cambiar la Argentina. Vamos a hacer un cambio que no va a hacer un cambio más ni quedar a mitad de camino. No va a ser tibio, sino contundente y con decisión. La Argentina no da más”, sumó Bullrich.

EN DESARROLLO