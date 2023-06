Elecciones 2023: Rodríguez Larreta confirmó que Gerardo Morales será su compañero de fórmula: "Es un tipo de acción y valiente"

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta anunció esta tarde al titular del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como su compañero de fórmula para competir en las PASO, a un día del cierre de listas.

"Es una gran alegría, un gran orgullo y un gran honor presentar a Gerardo Morales como quien me acompañe como candidato a vicepresidente, para cambiarle la vida a todos los argentinos. Es un tipo de acción que le cambió la vida a los jujeños, quienes viven mucho mejor que hace ocho años", expresó Larreta en un acto en un salón en el barrio porteño de Palermo, en el que además destacó que sea "un tipo valiente que no le tiembla el pulso, esta semana vimos su temple".

Durante el anuncio, el referente del PRO definió al presidente del Comité Nacional de la UCR como "un tipo de acción, de ir al frente, del hacer". "Esta experiencia, esta capacidad de hacer, de gestión, de la acción, además se combina con otras virtudes, que no es fácil encontrarlas en una persona: representa el federalismo, la importancia que tienen las provincias para que tengan el rol que se merecen; como presidente del radicalismo, un partido que está en todo el país y representa las banderas del trabajo, de la gente común, de las ganas de superarse y la defensa siempre a la democracia y a las instituciones. Y también es un tipo que se la banca, un tipo valiente, no le tiembla el pulso para defender sus convicciones, los derechos de los jujeños", agregó.

En ese sentido, Rodríguez Larreta destacó que van a "impulsar el cambio que todos los argentinos se merecen".

Por su parte, el norteño destacó que el jefe de Gobierno porteño "también es un hombre de gestión, que toma decisiones todos los días".

De esta manera, sale a la cancha una nueva fórmula mixta en Juntos por el Cambio, ya que la también aspirante a la Casa Rosada por el PRO, Patricia Bullrich, eligió como precandidato a vicepresidente al ex diputado nacional de la UCR Luis Petri.

Así, se terminó de confirmar la declinación de Morales a sus intenciones de competir por la Presidencia de la Nación, mientras que el diputado nacional de la UCR Facundo Manes ratificó su precandidatura para que haya un postulante radical.

Hasta anoche, el jefe de Gobierno porteño evitó decir públicamente quién lo acompañaría en la fórmula presidencial: "No está definido. Todavía tenemos 48 horas. No creo en las decisiones individuales". En declaraciones a la prensa, Rodríguez Larreta dijo que a Morales "lo respeto muchísimo. Lo recontra banco en lo que hizo esta semana de frenar la violencia en Jujuy. Hace tres días que está concentrado en eso, así que no he podido hablar demasiado".