Riquelme se despidió en la Bombonera: "El fútbol me dio demasiado"

Solo en el medio de la multitud, con sus ex compañeros observándolo, Juan Román Riquelme dijo en su despedida del fútbol: " Esto es mucho para mi. Sin ustedes no podría vivir". En el llamado "un partido para toda la vida", "el último 10" se despidió con la pelota y los cortos de Boca.

Posteriormente, tomó el micrófono y comenzó con un discurso de cierre en el medio del campo de juego. Allí, Riquelme expresó: "Estoy demasiado feliz. quiero agradecerles a todos los entrenadores, mis compañeros, el hecho de que yo les caiga bien a todos ustedes. Entré en el 96, en una película. La película más linda que le puede pasar a un persona. Yo soñaba de chiquito ser futbolista, cuando corría en Don Torcuato soñaba con ser el Beto Márcico, Maradona, el Manteca Martínez... y tuve la suerte de ser compañero”.

Ante una Bombonera colmada que no olvidará este 25 de junio, justo a 45 años del primer campeonato del mundo de Argentina, después de 9 años de abandonar la actividad, se dio el gusto del último picado en "el patio de su casa" con Messi de invitado de lujo.

En sus palabras finales al término del encuentro, vistiendo la camiseta con el número 10 y el nombre de Maradona sobre el dorsal, en una suerte de devolución de gentilezas porque Diego se había despedido luciendo la de "Román" en 2001, no se olvidó de sus comienzos. "Le agradezco a José (Pekerman) por todo lo que me enseñó de chico", también expresó.

Y de sus técnicos preferidos, Alfio "Coco" Basile y el "Virrey" Carlos Bianchi: "Este señor de gorra y barba me enseñó de fútbol y de la vida, y Carlos fue el culpable que nos acostumbró a ganar siempre".

"Pasaron muchas cosas y fui un afortunado. Me tocó jugar con el más grande que vi de chiquito, que fue Maradona", destacó el ídolo sobre el astro futbolístico que falleció a fines de 2020.

Al referirse a Messi, Román expresó: "Hoy es un día maravilloso para todos los bosteros, porque podemos disfrutar. Después pasó el tiempo, me puse más viejo, pero tuve la suerte de jugar con alguien increíblemente grande, que no sé si es más que Maradona, no sé si es menos, pero tuve la suerte de jugar con los dos. Sé Enano (por Messi) que tenías que irte de vacaciones. Le pido disculpas a tu familia que se tuvo que quedar un par de días más... Para todos los bosteros tenerte acá es inolvidable”.

“Espero que la hayan pasado muy bien. Los quiero mucho. vuelvo a repetirlos que el 10 de noviembre entré en una película, yo soñaba con ser futbolista nada más y la vida me dio demasiado. El fútbol me dio demasiado, mi papá me hizo bostero como todos ustedes, sé que me voy a morir bostero. Solamente quiero decirles gracias, cada día que me levanto o me voy a dormir, me miro al espejo y le pido a Dios que esta relación siga. Yo sin ustedes no puedo vivir. Muchísimas gracias”, cerró ya emocionado.

Apenas saludo al arco que da casa Amarilla se desplegó el telón nuevo que decía "Nací bostero gracias a mi papá y me voy a morir bostero como todo ustedes".

"En este sitio jugó Juan Román Riquelme" decía una alfombra plástica al costado del campo de juego de la Bombonera, al lado estaban ubicados al lado de los once trofeos que consiguió el ídolo con la camiseta azul y oro.