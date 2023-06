Coco Sily "muerto de amor" con Cecilia "Caramelito" Carrizo: "Soy el hombre más feliz del mundo"

Este lunes se confirmó el sorpresivo romance entre Coco Sily y Cecilia “Caramelito” Carrizo. La pareja ya no se oculta y fue el propio conductor quien dio el primer paso para su nueva etapa de total enamoramiento.

Si bien duda en definirlo como un noviazgo, al ser consultado no titubea: “Estamos… no sé cómo se dice, ¿saliendo?”. Esta mañana estuvo presente en Nosotros a la Mañana y el Pollo Álvarez pudo obtener todos los detalles de la relación.

“No sabría cómo definirlo. Estamos juntos. En este momento soy el hombre más feliz del mundo porque Ceci es una mujer increíble”, comenzó para luego explicar que “hace poco estamos saliendo” y “me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos”, en referencia al excelente momento personal por el que atraviesa.

“Fue muy hermoso lo que nos pasó”, siguió el humorista. “Ella vino como invitada al programa que tengo en la TV Pública (Noche de Mente). Nos pusimos a charlar, nos conocíamos pero no éramos amigos. Yo respetaba mucho su última etapa periodística, lo bien que labura”, continuó el relato.

En aquel momento, Sily le contó que también estaba en Radio Extra 107.5 como director de programación y le propuso ser parte, a lo que ella se mostró encantada. Así, hubo una primera reunión laboral y luego “me la jugué” y la invitó a cenar, propuesta también aceptada.

“Yo me morí, quedé muerto ahí. Fue jugarme una timba de escribirle si quería salir a cenar y me contestó que sí”, agregó. La primera salida pública y oficial como pareja podría ser el próximo domingo 9 de julio para los Martín Fierro, por la que el humorista está nominado a conducción masculina: “Todavía no lo hablamos pero me encantaría ir con ella, por supuesto”.