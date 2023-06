Elisa Carrió relató un hecho durante un viaje y sospecha de un atentado

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, relató que sufrió un confuso accidente mientras viajaba con su custodia rumbo a Santa Fe y no descartó que el hecho haya sido un intento de atentar contra su vida. Advirtió que en el camino al auto -que no iba ella- le “estallaron” las dos ruedas. Si bien primero dijo que un fiscal de Santa Fe estaba investigando, luego afirmó que no hay una causa judicial por el hecho.