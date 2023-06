Dalma Maradona furiosa con el presidente de Napoli: "El estadio tiene mi apellido y no puedo entrar"

Dalma Maradona estalló de furia este martes en Instagram. La hija del Diez se manifestó en contra del presidente del Napoli por no poder estar presente en los festejos del tercer título de su historia en la Serie A italiana.

La semana pasada viajaron Claudia Villafañe y Gianinna Maradona. La ganadora de Masterchef Celebrity estuvo en el estadio acompañada de Carolina Baldini, madre de Giovanni Simeone, autor del gol que le dedicó a Pelusa.

Sin embargo, la ex del Kun Agüero no estuvo presente y explicó que las razones eran el litigio legal que tiene contra las autoridades del club por la utilización de su apellido. “No voy a participar de ningún homenaje ni nada en particular. Vuelvo a Nápoli después de tantos años a llevarme un poco del amor que se respira por mi papá, el del napolitano que llora y reza por él, el amor genuino, desinteresado y verdadero”, explicó.

En tanto, aclaró que “tenemos litigios legales con Stéfano Ceci y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”.

Por otro lado, Dalma Maradona fue quien se despachó en Instagram y contó detalles del conflicto con el presidente de Nápoli, Aurelio De Laurentiis. En primer lugar, felicitó al hijo del Cholo y agradeció el gesto de su parte y de los napolitanos: “Lástima el presidente que tiene el club”.

“A ver si te enterás, viejo verde, de que el estadio tiene mi nombre y vos me prohibiste entrar, solo porque no quiero que te llenes los bolsillos a costa de mi papá y aprovechandote de la gente y de su amor por él”, declaró contra Aurelio.

“Campeones y todo pero la gente te detesta. ¿Viste que hay cosas que la plata no puede comprar? No sabés qué lindo fue ir por Nápoli abrazándome con todos los que aman a mi papá y te putean a vos”, agregó.

Hace dos años, mientras Dalma filmaba el documental “La Hija de Dios”, recorrió Nápoles e intentó, con la productora The Bronx, ingresar al estadio pero recibió un no como respuesta. “No podía creerlo, así que pedí intentarlo de nuevo, pero nada, nos dijeron que no con un mail de muy pocas palabras y sin explicar los motivos. No sé qué pasa y no poder entrar a un lugar que lleva mi apellido me parece una locura”, cerró.