Este viernes por la noche, Andrés Nara, papá de Wanda, fue invitado al programa "Polémica en el Bar" que conduce Marcela Tinayre por la pantalla de América, en un contexto de salud complicado para su hija y además, tras un duro diagnóstico que hizo Jorge Lanata al decir que "tiene leucemia".

Wanda ingresó al Sanatorio Los Arcos el pasado jueves por un fuerte dolor abdominal. Allí se le hicieron los estudios pertinentes, de los que aún espera algunos resultados. En uno de ellos le habría salido que tenía un número elevado de glóbulos blancos.

Pero mas allá de eso, su padre (que será una de las parejas del `Bailando 2023´), hizo referencia varias veces a la mala relación que tiene con una de sus hijas, justamente la actual esposa de Mauro Icardi. "No pude entrar porque tenemos una diferencia que no está tan fácil, tengo un problema. Hay una diferencia personal que no quiero contar, es muy personal”, señaló en una de sus intervenciones, en referencia a la consulta sobre si la pudo ver durante su estadía en el sanatorio.

A su vez, Andrés Nara aseguró: "Hoy me enteré que estuvo en Fundaleu para seguir un tratamiento, o sea hay algo. En definitiva es una situación muy híper delicada que si ella quiere tomar cartas en el asunto y lo quiere expresar mañana, pasado o nunca es su decisión".

“¿Lo de Fundaleu dónde lo escuchaste?”, le preguntó el periodista Gabriel Schultz. “Hoy lo escuché que estuvo un periodista en Fundaleu”, respondió Nara.

Luego, recibió un cuestionamiento de Flavio Mendoza, quien objetó que no haya intentado ver a su hija. “Yo entro con un auto y rompo la puerta, pero trato de saber qué le pasa”, apuntó el coreógrafo. “No pude entrar porque tenemos una diferencia que no está tan fácil, tengo un problema. Hay una diferencia personal que no quiero contar, es muy personal”, explicó el invitado.

Quien no se quiso quedar afuera de sus críticas hacia el papá de Wanda fue Eliana Guercio, quien manifestó: “¿Es verdad que Zaira te pidió por favor que no vengas a Polémica en el Bar?”. “No, para nada. Sí me pidió que no hable en forma directa pero yo voy a hablar como padre en la situación especifica mía de la salud y sacando la parte mediática” respondió. “¿No te pidió por favor que no vengas?”, insistió la esposa de Sergio "Chiquito" Romero, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas.

A su vez, durante la charla quiso dejar en claro: “Sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Vos sabés que a ellas les hace mal que estés en cualquier programa de televisión. No tenés que estar acá ni para hablar del clima. Tu hija, cuando yo la conocí, te tenía como un ídolo y ahora la estás defraudando”.

Sin pelos en la lengua, durante una discusión que se ponía cada vez mas acalorada, el papá de la ex de Maximiliano López retrucó: "Hablan sin saber, no saben la interna que tengo. Vos no me vas a dar clase de padre, yo separo la parte mediática de la familiar".