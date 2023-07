Realizaron un nuevo allanamiento a la casa de Cacho Garay: encontraron municiones de distinto calibre

La Justicia ordenó hoy un allanamiento en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, el domicilio donde el humorista "Cacho" Garay compartía con su ex pareja Verónica Macías y se hallaron municiones de armas de fuego, confirmaron voceros de la investigación.



La medida fue ordenada por la fiscal subrogante Virginia Rumbo, que está reemplazando durante la feria judicial a Mónica Fernández Poblet, ante la denuncia de la mujer, quien dijo que ayer se encontró con esos elementos y dio aviso a la Policía, como así también a los abogados que la representan.



Uno de los letrados, Agustín Magdalena, en declaraciones a la prensa informó que "se encontraron 150 municiones de 9 mm, de 38 mm y de escopeta. Y llama la atención que haya por lo menos 150 municiones para una 9 mm. Si uno no tiene esa arma, no guarda esa cantidad de municiones".



Juan "Cacho" Garay esta detenido desde hace una semana en el Módulo 1-A del Complejo Penitenciario San Felipe, un pabellón donde se encuentran presos por causas de violencia de género y delitos de índole sexual, luego de que el juez Federico Martínez hizo lugar al pedido de la fiscal Mónica Fernández Poblet, para revocarle el beneficio de la prisión domiciliaria al humorista.



La defensa de Garay, que abogan para que a su defendido le vuelvan a conceder el arresto domiciliario, cuestionó que el procedimiento se haya ordenado en plena feria judicial.



El abogado del humorista Daniel Romero, aseguró: "Nos sorprende que sigan apareciendo elementos", sospechando que los producto del allanamiento podrían haber sido 'plantados', al subrayar que anteriormente en ese domicilio se hicieron cuatro requisas.



Según el letrado, "presentamos un escrito expresando nuestra sorpresa ante el hecho de que se haya habilitado el expediente al solo efecto de efectuar este registro domiciliario. Esta diligencia es una clara violación del derecho de defensa".



A Garay se le imputan los delitos de amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (en tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas.