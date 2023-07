VIDEO. La divertida anécdota de Paz Martínez con Rodrigo por el "plagio" de una canción: "La cantó como..."

Paz Martínez (su nombre real es Norberto Alfredo Gurvich), se hizo presente en el programa de streaming "Nadie dice Nada" y contó una divertida anécdota que involucra al cantante cuartetero Rodrigo Bueno, con un posible "plagio".

El artista tucumano hizo referencia a una canción llamada "Qué Ironía", la cuál cantaba "El Potro" en cada escenario que se presentaba. Lo cierto es que esta melodía habría sido un producto de Paz, aunque nunca salió a la luz el tema en cuestión.

El cantante contó que en una ocasión en Mar del Plata la Avenida Costanera estaba colapsada por la presencia del cordobés. Y allí dice que un amigo, llamado Mariano, le dice: "Che Beto… ¿eso que está cantando Rodrigo no es tuyo?”, recordó.

“Era una balada mía”, dijo entre risas. “Lo vi a Rodrigo onfire y dije qué bien que queda. La cantó como se la acordaba y le cambió el título”, señaló. Luego agregó: “La escribimos con mi amigo Juanjo Novaira… la típica situación entre lo bueno y lo malo”.

Para finalizar la anécdota, agarró su guitarra y cantó la versión original. “Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él eres fatal, conmigo buena, con él eres volcán, conmigo hielo, con él siempre eres más, conmigo menos…’. En el estribillo, todos gritaron la letra y el divertido momento se viralizó.

¿Cómo decía la canción de Rodrigo?

Con él eres ciudad, conmigo aldea

Con él vas a volar, conmigo juegas

Con él, siempre con él

Y yo estoy solo

No me siento bien cuando me pongo loco

Con él, siempre con él

Y yo estoy harto

No me siento bien porque no soy un santo

Esto es así, de cualquier modo

Tú te vas con él y yo me quedo solo

Mira qué ironía, querida

(Él no te entrega nada)

En cambio, yo te ofrezco mi vida

Con solo una mirada

Con él, siempre con él

Y yo estoy harto

No me siento bien con el papel de un santo

Esto es así, no es casi nada

Tú te vas con él, yo lloro solo en casa

Y ya no puedo más

Esta batalla no es (igual)

