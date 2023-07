El colmo de la audacia: robaron frente al Ministerio de Seguridad

Desde estas páginas se viene reflejando, hace largo tiempo, que el accionar delictivo en la Ciudad es implacable y que se expande por todo su territorio. Y si bien el margen de sorpresa cada vez es menor, por la multiplicidad de casos y modalidades, todavía existen hechos que despiertan asombro.

Por ejemplo, el robo cometido en la noche del miércoles por una banda de delincuentes, que no eligió de blanco un kiosco cualquiera, sino uno ubicado frente al Ministerio de Seguridad bonaerense.

Sin dudas, eso habla de dos cosas: la impunidad de los ladrones y la preocupante falta de operatividad que evidencia la fuerza.

Como se dijo, el atraco no ocurrió en un lugar cualquiera. Fue en la esquina de 51 y 2, justamente frente a la principal sede policial de la Provincia de Buenos Aires. Algo tan llamativo como inexplicable.

Se trata de un sector que está bien iluminado y dotado de cámaras de seguridad, pero que además se supone que debe contar con efectivos haciendo guardias -inclusive nocturnas- en sus garitas externas.

Sin embargo, desafiando esos riesgos y, toda lógica, una banda de jóvenes se propuso y consiguió robar en dicho negocio. Creer o reventar.

“ME AVISARON VECINOS”

En la tarde de ayer, un grupo de trabajadores estaba abocado a colocar el nuevo frente de vidrio del kiosco blanco del golpe, que quedó hecho añicos.

Las tareas eran observadas, desde la vereda y con el imponente edificio ministerial sobre sus espaldas, por Javier Málaga (60), propietario del comercio “Ave Fénix”.

Era fácil advertir su fastidio por el tan dantesco episodio de inseguridad, que además puso en palabras.

“El robo fue a las 10 de la noche (del miércoles), cuando el local estaba cerrado, y me enteré de lo ocurrido porque me avisaron vecinos. No entendía nada. Ni hablar del panorama con que me encontré cuando llegué”, consignó el comerciante.

Al respecto, informó que “por lo que mostraron las imágenes captadas por un domo de cámaras de la Municipalidad en esta esquina, los delincuentes eran entre cuatro y cinco, estaban encapuchados y escaparon corriendo tras el robo en dirección al Bosque”.

Consultado sobre cómo la banda ingresó a su local, Málaga especificó que “rompieron el vidrio del frente, seguramente a patadas, porque no encontramos ninguna piedra ni baldosa”.

Explicó que la maniobra incluyó que “tiraron la heladera de las bebidas, que cayó sobre un exhibidor de mercadería, aplastando distintas golosinas. Pero a su vez, al romperse la puerta de la heladera, se rompieron varias botellas de vidrio de gaseosas”.

Respecto de los objetos sustraídos, Málaga mencionó “lo único que alcanzaron a robar es un teléfono celular”.

“A la caja registradora la dejaron abierta, pero con los 3.000 a 4.000 pesos que quedaron en cambio”, acotó.

Málaga lo atribuyó a que “se ve que se pusieron nerviosos, porque se activó la alarma y alguien me comentó que alguien se avivó de lo que pasaba acá y les gritó para que se fueran. Entonces, huyeron rápido”.

Cabe señalar que uno de los investigadores que trabaja en pos del esclarecimiento del hecho, sostuvo ante este diario que “del kiosco robaron aproximadamente entre 5.000 y 8.000 pesos”.

“Lo que todavía no sabemos es si los delincuentes escaparon también con mercadería”, añadió.

“FUE PEOR POR LOS DAÑOS”

De todas maneras, el perjuicio económico para Málaga resultó mucho más significativo por los destrozos provocados por los responsables del ataque.

Así lo puntualizó en la charla con EL DIA: “Lo que más tengo que lamentar económicamente es que tuve que pagar 65.000 pesos para reponer el vidrio del frente y otros 35.000 pesos por el vidrio nuevo de la puerta de la heladera. En total, 100.000 pesos. Este robo fue peor por los daños causados”.

Apeló a su memoria para recordar que “el anterior robo que hubo acá fue hace 20 años, cuando se metieron en el kiosco un domingo lluvioso”.

“Son los dos robos que llevo en los 25 años que hace que está este negocio”, completó.

Pero el del miércoles lo afectó anímicamente y , sin ocultarlo, admitió que “nunca pensé que me iba a tocar sufrir un robo, porque estamos frente al Ministerio de Seguridad”.

Por último, sin consuelo, expuso: “La sensación de uno es de vulnerabilidad”.