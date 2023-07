El “rey de los glotones” y otro récord con panchos

El apodado “rey del pancho”, Joey Chestnut, se coronó recientemente de nuevo en el famoso concurso de engullir comida que organiza la empresa de panchos Nathan’s cada 4 de julio en Nueva York, aunque casi se lo impide una tormenta eléctrica. La organización del evento dijo que había sido cancelado por el mal tiempo cerca del mediodía, algo que no cayó bien a los miles de aficionados congregados en la zona de playa de Coney Island y mucho menos a Chestnut, que estuvo a punto de irse a casa sin comer. No obstante, la competición se reanudó un par de horas más tarde, y diez minutos bastaron para que Chestnut se comiera 62 panchos y obtuviera el “cinturón de mostaza” que lo reconocía como ganador, un hito que ha conseguido 16 veces. Chestnut, de 39 años y oriundo de Kentucky, es famoso por las hazañas que repite cada 4 de julio -fiesta del Día de la Independencia- en Nueva York, pero también es una eminencia en el particular “deporte” estadounidense de la “glotonería competitiva”, que abarca todo tipo de comidas. Su popularidad ha crecido casi en paralelo a su participación en el concurso de Nathan’s, que lo encumbró como el máximo devorador de panchos en 2021, cuando engulló 76 de ellos en 10 minutos y marcó un récord mundial. Y en la página web de la Major League of Eating de EE UU, que se podría traducir como la liga profesional de los glotones, Chestnut figura como el número uno, con récords mundiales en 55 “disciplinas” y cifras que se remontan a 2006. Descripto como “el mayor comilón de todos los tiempos”, y un “verdadero héroe americano y tesoro nacional”, el hombre ha sido capaz de tragar 141 huevos duros en 8 minutos (2013) o 102 tamales en 12 minutos (2012), entre otros platos. Los riesgos para la salud de estas actividades parecen compensar a Chestnut, que dejó su trabajo en el sector de la construcción en 2010 para dedicarse por completo a su pasión y gana unos 500.000 dólares al año entre los premios y los contratos publicitarios, según señala el diario USA Today.