Vacaciones de invierno: cuál es el costo diario para viajar

Un estudio difundido ayer indica que el gasto promedio diario para las próximas vacaciones de invierno será de alrededor de 13.500 pesos por turista, mientras las estimaciones oficiales ya pronostican que viajarán por todo el país alrededor de cinco millones de argentinos y un millón y medio de extranjeros.

El estudio, que fue elaborado por una consultora privada y destaca que, aunque la inflación sigue representando uno de los principales problemas para las familias argentinas a la hora de planificar las vacaciones, son muchos los que eligen gratificarse en el presente y postergar el ahorro, dada la situación económica.

El trabajo destaca que se evidencian aumentos notorios a medida que el inicio del receso se acerca, sobre todo en el precio de los vuelos, que de una semana a otra sufrieron un aumento aproximado del 70%.

Entre los destinos mas elegidos por los viajeros argentinos se cuentan San Carlos de Bariloche, Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Mendoza, El Calafate, El Chalten, Salta, Jujuy, Córdoba, Puerto Iguazú y Buenos Aires.

Algunos de los precios que se manejan son los siguientes: una familia tipo compuesta por 2 adultos y 2 menores (de 10 y 12 años) que viaja a Bariloche durante 7 noches, deberá contar sólo para cubrir los gastos de avión más estadía (hotel de tres estrellas con desayuno) con alrededor de 2.000.000 de pesos. Si viajan en micro, el total de viaje más estadía se eleva a aproximadamente 1.800.000 pesos.

Si una familia tipo (dos adultos y dos niños) viajan, por caso, a Córdoba en auto (lo cual implica el costo de la nafta ida/vuelta, más el peaje, más la estadía en un hotel con desayuno ( se toma el ejemplo de un tres estrellas) durante 7 noches deberán contar para cubrir solo esos gastos con alrededor de 301.900 pesos.

Una opción más económica es hacer el mismo viaje en tren (teniendo en cuenta que tarda 21 hs saliendo desde Retiro en llegar, que las salidas y lugares son limitados, y se agotan rápido). El precio del viaje en tren más la estadía en el mismo hotel de tres estrellas es de alrededor de 279.300 pesos.

Esperan un récord

Por su parte y en este marco, desde el ministerio de Turismo y Deporte de la Nación se mostraron “optimistas” respecto del inminente inicio de las vacaciones de invierno, al señalar que habrá un movimiento de “cinco millones de turistas argentinos y un millón y medio del extranjero” con lo que se espera “una temporada que vuelva a ser récord”.

Tras la inauguración en San Martín de los Andes de la Primera Conferencia Internacional de Nieve y Alta Montaña, se indicó que las autoridades y los empresarios son “muy optimistas por la temporada de invierno”.

“Esperamos 5 millones de turistas, un millón y medio del extranjero, esa para nosotros es una gran noticia, venimos de un mayo y un abril históricos, los mejores de los últimos 20 años, ya no hablamos de recuperarnos de la pandemia, sino de los mejores meses de los últimos 20 años”, explicaron.

También se refirió a la próxima temporada de verano. “Venimos de dos veranos con récord y para el verano no va a haber Previaje, no va a haber estímulo porque no va a hacer falta. El verano viene muy bien y vamos a trabajar con algunos emergentes, pero la idea es ampliar la oferta y en algunos lugares lo hemos logrado”, se explicó.

Según estimaciones del Ministerio de Turismo de la Nación, durante la temporada de invierno ingresarán al país USD 1.000 millones por el gasto de los turistas extranjeros.

Para el turismo interno, se espera que traccione el remanente de dinero reintegrado en el marco de Previaje, que aún no fue utilizado por los turistas.